川普宣稱「最快3周」就有疫苗　美國新冠確診近660萬例

▲美國總統川普日前至密西根州舉辦造勢大會，現場超過上千人聚集，多數民眾卻未戴口罩。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普15日在電視節目中表示，新冠肺炎疫苗最快3至4星期內就可問世。川普反駁外界抨擊他低估疫情嚴重性的說法，並宣稱在11月3日美國大選前，疫苗就能準備好向公眾發送。

川普15日晚間在費城市政廳出席ABC新聞節目，親自回應選民與主持人的提問。川普在節目上表示，「我們已經非常接近完成疫苗研發，如果你想知道真相，上一任政府可能需要花費數年時間才能開發出疫苗，而我們只剩幾星期的路，也許是3周或4周。」

美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）先前也向美國有線電視新聞網（CNN）表示，大多數專家都認為，疫苗可以在11月或12月份準備就緒。其他專家則預估，可靠的疫苗可能要等到2021年初才有可能問世。

另外，川普也在節目上替自己的防疫作為辯護。川普稱，他先前對疫情嚴重中國和歐洲實施旅行禁令，因此挽救了上萬甚至上百萬人的性命。至於部分美國民眾不願配戴口罩或不甩社交距離規定，川普則辯解說，就連佛奇這樣的專家也改變對防疫作為的看法。

美國至今累計已經通報近660萬例COVID-19病例，是世界上病例數最多的國家，還有將約19萬5000人死亡。美國人口僅佔全球人口的4％，但卻囊括了20％的病例。川普則辯解說，美國之所以病例數量龐大，是因為相比其他國家，美國做的檢測更多。

川普強調，他並沒有低估新冠疫情的威力，還說自己「在許多方面的表現都非常出色，我的行動強而有力。」

值得一提的是，川普在談到「群體免疫」（herd immunity）時，似乎口誤說成「群體心態」（herd mentality），結果在網路上引起熱議。

►愛上新鮮中秋超值烤肉組，只要999