金管會拔新光人壽董座　老臣力挺「吳家大公主」上位

圖文／鏡週刊

新光吳家老大、新光金創辦人吳東進被金管會以新壽內控嚴重缺失，停止吳東進董事職務直到本屆任期屆滿，同時對新壽開罰2,760萬元。面對新壽董座懸缺，新光吳家老臣許澎接掌呼聲高，不過內部也有聲浪支持吳東進長女、新壽副總吳欣盈。

金管會對新壽金檢後，發現有4項嚴重內控疏失，解除吳東進董座和新壽副總經理袁宏隆及投資長職務。

新光金今年改選董監事，選後吳東進辭去金控董事長位置，由老臣許澎接掌，次女吳欣儒也接任新光金總座，就準接班人位置。

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過去一向被視為是接班人選之一的吳欣盈，自從上屆離開新光金董事會後，今年初還替民眾黨披上戰袍，角逐不分區立委，雖然沒進入安全名單，但吳欣盈常在臉書分享對時事看法。

這次新光金被金管會重罰，面對新壽董座遺缺，新光金內部推測，吳家老臣許澎接手機會高。

不過，也有部份老臣出面替新光吳家大公主吳欣盈喊話，「Cynthia（吳欣盈）成立戰略部門，積極替新光金找出路，也應將Cynthia列為考慮人選，或讓Cynthia接任新壽副董位置。」

面對金管會開罰，新光金指出，受新冠肺炎疫情影響及全球低利率環境持續，新光人壽董事長吳東進戮力經營，截至8月底自結稅後淨利仍高達118.95億元，並未辜負股東及保戶託付。

新光金表示，雖感遺憾，但仍尊重主管機關決定，將持續與主管機關溝通說明，並採取相關因應措施及完善相關事宜。至於投資長由新壽資深協理廖英風代理，目前公司業務營運一切正常，全體保戶及投資人權益不受影響。

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