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信昌化將下市！台泥取得信昌化100%股權

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▲信昌化將下市。（圖／記者陳心怡攝）

▲台泥、信昌化共同發布重大訊息記者會。（圖／記者陳心怡攝）

記者陳心怡／台北報導

台泥（1101）今晚發布重訊記者會公告，台泥暨信昌化公司經其各別董事會決議簽訂股份轉換契約，約定依企業併購法及相關法令規定，以現金為對價進行股份轉換，取得信昌化100%股權，並依法終止其上市。

台泥表示，為整合集團資源，調整信昌化之體質，以尋求發揮最大綜效，雖台泥及其關係人對信昌化之持股合計已達73.61%，為增加實行整合或調整之效率及彈性，台泥將依企業併購法及相關法令規定與信昌化簽訂股份轉換契約，約定由台泥與信昌化進行以現金為對價之股份轉換。

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台泥指出，台泥取得信昌化每1股普通股股份之對價為現金新臺幣18元。信昌化股東（本公司除外）轉讓予台泥之股份預計為38,152,495股，台泥預計支付信昌化股東（本公司除外）之現金對價合計為6.86億元。

台泥實際支付之現金對價總數，仍應以信昌化於股份轉換基準日已發行股份總數扣減台泥所持有信昌化股份93,857,430股，再減去信昌化因本股份轉換案依法買回異議股東股份數後之股份數額，按每股現金對價計算，並按個別股東配發至「元」為止。本股份轉換案之股份轉換基準日暫定為2021年1月18日。

台泥表示，本股份轉換案完成後，信昌化將成為台泥百分之百持股之子公司，並將依據相關法律及臺灣證券交易所規定之程序，終止其上市並停止公開發行，以利台泥調整其業務經營模式及財務結構，後續不排除由台泥長期繼續持有信昌化，亦有可能考慮出售信昌化股權或資產，或者引進策略聯盟夥伴共同經營，期以創造集團整體利益。

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