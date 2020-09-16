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美次卿為「非紅供應鏈推手」　專家：來台價值勝簽BTA

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▲中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳。（圖／記者吳佳穎攝）

▲中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳說，克拉奇來台的價值在於，台灣有機會在新供應鏈扮演角色。（圖／記者吳佳穎攝）

記者吳佳穎／台北報導

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）將率團訪台，專家指出，克拉奇在美國是「經濟繁榮網路」（Economic Prosperity Network）的推手，這個計畫就是討論如何重整出「不依賴中國的全球工業供應鏈」，能參與進去，會有更多產業合作，因此他來台討論的價值勝過簽硬梆梆的BTA。

三三會今（16）日舉行9月份例會，中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳以「經貿新常態對供應鏈及區域整合的意涵及因應」為題進行演講，會前他接受媒體訪問，發表上述看法。

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他說，美中貿易戰架構大概不會有什麼改變，未來將形成所兩大區塊，一個是「印太戰略」，另一個是最近在推動的叫「經濟繁榮網路」EPN，主推的、技術階的領導人就是克拉奇。

李淳說，在很多場合，不管是對美國企業也好，對盟邦盟友也好，都是由他出面在說明EPN的性質和美國想推動的方向。

EPN對美國來說很明白，就是要創造第二個供應鏈，並不是要完全跟中國脫離，但「不能只有中國」作為它的供應鏈。他們的用語是「對特定國家供應鏈依賴太高」，所以EPN還有個非正式稱呼是非紅供應鏈。不過，目前也不確定中國大陸會不會參加EPN，可能叫第二供應鏈，會更中性、客觀一點。

他指出，美國這個經濟推動的方向，從台灣的角度，我們也希望知道，EPN到底內容是什麼？台灣可以在裡面扮演什麼角色，以及我們可以做什麼，讓雙方政府、企業更融入所謂經濟繁榮網絡之中。「所以這個對話，對台灣現階段的價值，也許還高過BTA。」

BTA是比較硬梆梆、降稅開放等談判討論，比較少所謂對話性的產業合作。

李淳表示，在這個供應連重整的狀況下，台灣對美國的下一步也有很多的問號，對企業來說，這都是更不確定的因素。此時此刻，克拉奇來台的「經濟商務對話」，對我們如何掌握美國的下一步，以及我們能在裡面扮演什麼角色? 這些關鍵意義，很多都超過BTA。

另外，類似EPN的二軌供應鏈也不是只是有美國在推動。

日本最近也找了澳洲和印度，三方領袖用視訊會議宣布，要啟動一個叫作供應鏈網路韌性計畫。也談到要降低對中國的依賴，所以也可以稱之為日澳印所發動的第二供應鏈概念。

上週，歐盟也公布一份「前瞻性研究」，裡面也談到歐盟的供應鏈過度仰賴進口，仰賴特定國家供應。所以裡面還用「經濟主權」受到威脅和挑戰來談，言下之意，也要發展二軌共應鏈。所以，在中國為核心供應鏈既成事實的情況下，至少美歐日全球前三大經濟體，都有共同意願要去推動第二軌供應鏈。

李淳指出，對台灣來說，不管它是一軌、二軌，還是三軌四軌，我們都要參加。因為我們就是靠供應鏈作為經濟發展的國家，我們沒有要放棄一軌，但我們必然也要參加二三四。

這次台美交流，至少我們可以先看到美國提出的供應鏈概念，而台灣可以怎麼參加。這有助於台灣以這樣的基礎，去參加跟日本、印度，或是跟歐盟的對話，確保台灣在二軌供應鏈中不會缺席。

所以後續的效應會很大，當然「大餅也不用畫太早」，目前還不知道實際上對話的結果是什麼，但展望應該是非常正面的。

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