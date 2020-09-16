全球首家金融業獲獎！　中信金減碳拿下聯合國能源管理卓越獎

▲中信金控為全球首家獲聯合國工業發展組織頒發「2020年能源管理卓越獎」的金融業者，總經理吳一揆感謝清潔能源部長會議給予肯定。（圖／中信金控提供）

記者紀佳妘／台北報導

中信金控致力環境永續發展，從2011年導入「ISO 50001能源管理系統」，昨（15）日獲頒聯合國工業發展組織「2020年全球能源管理領導力獎」的最高榮譽「能源管理卓越獎」，為全球第一家獲獎的金融業者。

2020年聯合國第11屆清潔能源部長會議（CEM11）於沙烏地阿拉伯王國舉辦，全球能源管理領導力獎於昨日晚間7時舉行線上頒獎典禮，由財團法人台灣綠色生產力基金會董事長鄭福田與中國信託金控總經理吳一揆共同出席，印度能源部長Raj Kumar Singh頒獎。

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中信金控總經理吳一揆表示，中國信託自2012年獲ISO50001驗證，已擴及至全台194個據點，ISO50001的價值在於能源管理細微務實的變化，能為企業營運帶來顯著的影響，實施至今已看到中國信託在能源管理績效的提升與領導地位，感謝清潔能源部長會議給予這項肯定，讓世界看見中國信託。

▲中信金控獲頒發「能源管理卓越獎」，綠基會董事長鄭福田（右六）與中國信託金控總經理吳一揆（右七）共同出席線上頒獎典禮。（圖／中信金控提供）

中信金控2011年起接受經濟部能源局與綠基會輔導，導入「ISO 50001能源管理系統」，2012年成為台灣第一家獲此驗證的金融機構。清潔能源部長會議表示，因應氣候變遷加劇，中信金控積極落實節能減碳政策，各子公司共194個據點，皆通過英國標準協會（BSI）頒發「ISO 50001能源管理系統」等3項ISO國際環境標準驗證，能源管理績效全面提升16%，碳排放減少5,316公噸、約13.7座大安森林公園一整年的碳吸收量。

響應聯合國環境永續政策，中信金控指出，總部中信金融園區共裝設2套太陽能發電設備，總面積達699平方公尺，2019年共產出6萬3,865度電支應公共用電。

此外，中信銀行各分行每個月檢討節電幅度，落實總行節電計畫，包含依據晝夜長短調整招牌燈開關節制、營業結束前半小時調整空調、使用率低的倉庫或走道改設感應燈具、廁所水龍頭裝設節水器等，2019年共節省近203萬度電，約減少1,085公噸溫室氣體排放，中信金控期盼，從企業內部扎根，朝全球金融業綠色典範目標邁進。