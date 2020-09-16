併彰銀組金融國家隊？　兆豐金：目前沒有整併計畫

▲兆豐金控今天舉行線上法說會，由總經理胡光華親自主持。（圖／兆豐金提供）

記者紀佳妘／台北報導

兆豐金控今（16）日舉行線上法說會，面對台新金、彰銀經營權之爭，兆豐銀被點名出面組金融國家隊一事，兆豐金總經理胡光華表示，「目前並沒有任何與彰銀整併計畫」，若未來需配合政策，將從整併綜效、發展策略、股東價值、員工權益等，進行整體評估考量。

兆豐金控今年上半年稅後淨利112.81億元，較去年同期減少逾2成，主要是疫情、降息等因素影響，加上提存呆帳費用所致，不過今年前8月稅後淨利170.65億元，較去年同期減少逾1成，由此可見跌幅已逐漸縮小。

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整體來看，兆豐金主管表示，各子公司獲利已漸入佳境，也比上半年明顯改善許多，希望能繼續維持下去，由於全球經濟、金融環境尚未恢復正軌，維持一定獲利水準較為艱辛，但會透過提高授信動能、金融商品操作等方式，降低疫情衝擊。

為提升下半年獲利水準，兆豐金表示，在存放款業務方面，在兼顧資產品質下，採以量補價的方式，積極擴展國內外授信，並降低資金成本；在財務操作方面，有效運用資金，減少外幣拆放同業，伺機增加優質債券部位及適時實現債券利益，並逢低布局潛力股及高殖利股。

另在手續費收益方面，積極爭取聯貸主辦，強化財管業務動能，提高經紀市占率及借券承作量；至於數位金融方面，優化作業流程與創新金融服務，同時運用大數據及機器人流程自動化（RPA），精準掌握客源及降低人力成本。

對於台新金樂見彰化銀行與兆豐銀行組成金融國家隊一事，胡光華指出，「目前並沒有任何與彰銀整併計畫」，但若未來有需要配合政府政策，將從整併綜效、發展策略、股東價值、員工權益等，進行整體評估考量。

另在海外業務及布局方面，兆豐金表示，海外布局新方向將配合新南向政策作為台商後盾，目前在越南、印尼、柬埔寨、緬甸已有據點布署，其中越南除了已設有胡志明分行外，海陽分行正待越南主管機關核准，之後也將進一步設越南海防辦事處。

根據兆豐銀行統計，今年上半年受到疫情影響，全球經濟放緩，新南向國家分行放款餘額達1,208億元，較去年同期成長14%；以全球授信餘額來看，也來到1,946億元，較去年同期成長8.3%，兆豐金認為，新南向國家設點效應將逐步顯現，相信海外分行獲利成長可期。