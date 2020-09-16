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台灣經濟只靠護國神山？　童子賢：有偏食現象

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童子賢認為，台灣經濟實力不錯，但在中美貿易角力之下，要走出自己的路。

▲身為台灣電子代工二哥的和碩董事長童子賢，對台灣經濟轉型議題相當關心，雖然疫情當頭，台灣表現優於全球，他也點出要害直言，台灣靠科技產品及周邊零件賺取大量外匯是一種「偏食現象」，雖然台灣是85分的好學生，但怎麼擠入前段班要自己努力，尤其面對美中角力產生的種種貿易干擾下，台灣要想辦法「走出自己的路。」

圖文／鏡週刊

「台灣經濟有偏食現象，以往出口暢旺，靠的都是資通訊相關產品，如台積電代表的科技業，就像一座森林只有一種林相，當花謝了就是一起謝，經濟組成的同質性太高，倚賴工業出口算是一個隱憂，服務業卻很少國際化的格局，產值高卻沒有對外接軌沒辦法賺外匯，都是有關當局需關切的議題。」16日上午和碩董事長童子賢出席一場產業高峰論壇，針對後疫情時代產業布局作專題演講，直接點出台灣經濟面對的困境。

他更以護國神山台積電為例，台積電的製程技術領先同業1個世代以上，絕對是台灣之光，但以前政府提出正確的政策輔助也功不可沒，因為這種大資金、大結構的晶圓代工，並不是民間企業自己就能作。

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但他也質疑，「台灣現在還在吃40年前政策的老本，以後我們要吃甚麼？現在各國脫鉤行動一大堆，台灣要如何自處，需要想一想。」他強調，政府不能只迷戀過去、要佈局未來。

尤其，台灣有先天的侷限，不可能繼續押在勞力密集產業，帶領和碩兆元營收規模集團的童子賢，更形容和碩自己也是摸著石頭過河，找自己能生存的型態，還說：「現在把代工廠搬回來（台灣）並沒好處。」但和碩集團在台灣仍有2萬多名員工，「需要動腦跟產值密度高的就留在台灣。」

話鋒一轉，童子賢認為，台灣經濟實力不錯，但可能陷入85分的好學生，全球到處都有95分的好學生，台灣怎麼變成95分，前進到前段班，在美中貿易戰角力下，台灣需要自己努力，走出自己的路。


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