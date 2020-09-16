台積電市值再刷新高！　謝金河點出這座護國神山對台4大影響

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果第一場發表會剛落幕，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，這場活動中並沒有太搶眼的亮點，反而是台積電跳空大漲逾6％，創下86.79美元新天價，市值達4500.99億美元，約台幣1.318兆元，又是台股的一個新里程碑。今日台積電最高來到462元，雖然沒有突破先前創下的466.5元，但台積電續寫天價應該不是難事。

謝金河表示，台積電8月在華為追單下，營收創下1228.78億元新高紀錄，第三季前個月營收已達2288億，單季營收可能超過3500億元，如果毛利率維持在53%左右，單季淨利會超過1400億以上，今年EPS肯定會超過20元，這也使得台積電投資價值更加鞏固。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝金河點出四點台積電照亮了全台灣的表現。（圖／台積電提供）



一、台積電今年資本支出在160到170億美元之間，也拉升了台灣的投資率，今年投資率到23.6%，創下9年新高。

二、台積電在南科購地建廠，撐起大台南經濟底氣，台南投資、置產一起飛揚，加上ASML把研發培訓中心設在南科、Google資料中心設在台南科工區，台南到處大興土木，幾十年未見。

三、台積電撐起綠電產業，離岸風力發電及太陽能產業也跟著蓬勃發展，這是很少人看好的產業，因為台積電而絕地翻身，如果回頭看看，大家把政府在離岸風力發電的投資當成大錢坑，今天此情此景一定讓人感到驚嘆。

四、台積電的新製程技術向前邁進，不論是先進封裝或是異質整合，整個半導體產業的先進技術革命都由台積電帶動，這個上中下游產業鏈深不可測，台積電領航的產業體系也愈來愈完整。

謝金河表示，有人說台灣不能只靠一家台積電，這是事實，但台積電撐起的產業架構不斷擴大，整個產業鏈會愈來愈茁壯，第二個、第三個護國神山也會慢慢拉出來，所以我們樂見台積電的持續成長與茁壯。

＃ 對面的女孩看過來～～