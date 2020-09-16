搶搭定期定額投資熱潮　投資人掌握存股撇步「買你愛用的」

▲永豐金證券董事長朱士廷表示，投資人用紀律化存股的方式，輕鬆面對市場波動。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

搶搭台股、美股定期定額的投資熱潮，永豐金證券今（16）日推出「豐存股」數位平台，從整合開戶、AI智能服務、下單到績效管理，提供一站式服務，永豐金證券董事長朱士廷表示，投資人用紀律化存股的方式，輕鬆面對市場波動，讓存股變得跟網購一樣容易。

為解決投資人痛點，朱士廷指出，「豐存股」具有三大特色，一為RWD跨載具交易部分，包括手機、平板、電腦均可線上使用，不必再下載APP；第二，具有友善效率的介面與流程設計，投資人三個步驟就可以完成存股；最後首創美股獨立存股帳戶管理，投資人可以在美股存股帳戶中進行買賣存股交易、清楚掌握投資明細、配息紀錄、以及存股績效追蹤。

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「豐存股」提供投資人台股與美股兩大市場下單選擇，平台內的商品經過公司商品審查委員會，以產業成長趨勢、流動性佳、市值較高等多面向進行篩選，目前美股提供20檔個股、31檔ETF， 其中20檔個股皆為全球頂尖企業，ETF則以投資人資產配置需求為考量，挑選來自全球排名前十大ETF發行商，標的涵蓋全球股票及債券。



另在台股方面，提供133檔存股標的，包括87檔MSCI成分股、31檔7大投信發行的ETF、15個主題/智能組合，從科技、生技醫療類以及全球股票與債券，標的多元。

永豐金證券指出，用「豐存股」進行存股門檻低，台股下單一次只要3,000元，美股只要買1股，紀律化投資無需猜測高低點，以時間累積存股成長空間，跟上長期經濟成長的表現。

至於投資人想要買美股要如何下手？永豐金證券建議，投資人最好透過台灣券商複委託交易投資美股，不僅可以獲得中文服務，還可以受到台灣法規的保障；至於投資標的，S&P 500前十大權值股全是環繞大家生活場域的知名公司，投資人想投資美股，建議可以從生活上找標的，買自己愛用的，也就是「誰賺走你的錢，你就買他的股票，當他的股東」。