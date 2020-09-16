美阿肯色州「肉品加工廠」234名員工確診！　中國禁止進口

▲美國知名雞肉食品商OK Foods旗下肉品加工廠發生員工確診。（圖／翻攝Twitter@okfoods、免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合報導

美國新冠肺炎（Covid-19）疫情持續蔓延，知名雞肉食品商OK Foods位於阿肯色州史密斯堡（Fort Smith）的肉類加工廠發生員工確診病例。因此，中國宣布，禁止進口該廠房的肉類製品，而這已經是北京近3個月以來二度實施類似禁令。

綜合《路透社》等外媒報導，美國農業部公告，中國13日起限制來自OK Foods史密斯堡肉品加工廠的產品。另外，家禽與雞蛋出口委員會（USAPEEC）也於15日證實此消息。

根據阿肯色州衛生部，OK Foods史密斯堡肉品加工廠截至8月底已經累計234名員工確診。

中國6月21日就曾針對泰森食品（Tyson Foods），也就是全美最大肉類加工食品商下達禁令，暫停進口該公司位於阿肯色州斯普林（Springdale）加工廠的肉類製品。

但是，家禽與雞蛋出口委員會主席薩姆納（James Sumner）認為，中方二度實施禁令都是不合理的行為。他表示，新冠病毒不會透過家禽肉類傳染。

根據約翰．霍普金斯大學（JHU）數據，截至台灣時間9月16日下午5時45分左右，美國累計6,60萬6,562例確診，19萬5,942人染疫死亡，是全球疫情最為嚴峻的國家。

►超值中秋烤肉組只要999！一鍵下訂直送到府