台積電明日除息　將影響加權指數蒸發21.5點

▲台積電明天除息。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導



證交所指出，台積電（2330）、精元（2387）、金橋（6133）、振樺電（8114）、富鼎（8261）等5檔股票除息交易，其中台積電發行市值將減少約648億元，占發行量加權股價指數約21.5點。

台積電（2330）明日將派發2.5元現金股利。法人預期以台積電過往經驗來看，填息速度相當快。

證交所自編的發行量加權股價指數之基值係依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，該指數之計算公式為「股價指數 ＝ 所有採樣股票總發行市值 ÷ 當日基值 × 100」。當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價 × 發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數。

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但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票之發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。

證交所表示，於每日收盤後亦編有相關股價指數的「報酬指數」，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同外，遇股票除息時也調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動，為衡量投資績效之重要指標。