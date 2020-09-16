長榮航再搶類出國商機　中秋、雙十連假高雄限定班次開客源

▲長榮航空推出「類出國專案航班2.0-高雄限定」，「中秋賞月專機」由甜蜜教主Hello Kitty擔任女主角。（圖／長榮航空提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情還看不到盡頭，國籍航空努力開源。長榮航空今（16）日發出「專案航班2.0 -高雄限定」班次，將在中秋及雙十連假搶攻類出國商機，在後疫情時代以創意積極開拓客源，以期挹注營運表現。

長榮航空表示，於10月1日及10月10日各推出一班高雄-高雄的類出國專案航班，由彩繪雙機-「夢想機」及「郊遊機」聯袂飛航南台灣，特別以BR5920(我就愛你)為班號，呼應南部的粉絲對彩繪機的喜愛，共赴類出國旅行。

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為了感謝南部民眾的厚愛，長榮航空也準備了厚禮回贈，讓大家滿載而歸，大手筆不分艙等送出軟式Ferragamo兩用過夜包，滿足收藏的欲望。為了加碼回饋南台灣的熱情，推出「高雄限定大抱枕」，中秋專機加碼送Hello Kitty星空機大抱枕、雙十專機加碼送牽手機大抱枕，以往只能看不能帶回家的商務艙抱枕，這次直接讓你抱回家。

另外，針對近期營運表現，長榮航空表示，受到疫情衝擊，客運航班大幅取消致客機腹艙運能減少，長榮航空與合併子公司2020年前八月合併總營收為新台幣619億9667萬元，較去年同期減少48.08%。

在貨運表現方面，長榮航空充分利用貨機機隊並善用客機之客艙及貨艙載貨下降低衝擊，市場則因供需失衡使運價上揚，上半年單位收益增加69.6%。