　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

長榮航再搶類出國商機　中秋、雙十連假高雄限定班次開客源

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲長榮航空推出「類出國專案航班2.0-高雄限定」，「中秋賞月專機」由甜蜜教主Hello Kitty擔任女主角。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空推出「類出國專案航班2.0-高雄限定」，「中秋賞月專機」由甜蜜教主Hello Kitty擔任女主角。（圖／長榮航空提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情還看不到盡頭，國籍航空努力開源。長榮航空今（16）日發出「專案航班2.0 -高雄限定」班次，將在中秋及雙十連假搶攻類出國商機，在後疫情時代以創意積極開拓客源，以期挹注營運表現。

長榮航空表示，於10月1日及10月10日各推出一班高雄-高雄的類出國專案航班，由彩繪雙機-「夢想機」及「郊遊機」聯袂飛航南台灣，特別以BR5920(我就愛你)為班號，呼應南部的粉絲對彩繪機的喜愛，共赴類出國旅行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了感謝南部民眾的厚愛，長榮航空也準備了厚禮回贈，讓大家滿載而歸，大手筆不分艙等送出軟式Ferragamo兩用過夜包，滿足收藏的欲望。為了加碼回饋南台灣的熱情，推出「高雄限定大抱枕」，中秋專機加碼送Hello Kitty星空機大抱枕、雙十專機加碼送牽手機大抱枕，以往只能看不能帶回家的商務艙抱枕，這次直接讓你抱回家。

另外，針對近期營運表現，長榮航空表示，受到疫情衝擊，客運航班大幅取消致客機腹艙運能減少，長榮航空與合併子公司2020年前八月合併總營收為新台幣619億9667萬元，較去年同期減少48.08%。

在貨運表現方面，長榮航空充分利用貨機機隊並善用客機之客艙及貨艙載貨下降低衝擊，市場則因供需失衡使運價上揚，上半年單位收益增加69.6%。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
黃鴻升驟逝　《玩很大》團隊取消下週錄影忍痛協辦後事
小鬼黃鴻升4年前曾逃「奪命死劫」！救小黃司機一命網淚：善良的
快訊／黃鴻升初步相驗結果出爐！檢方：家屬同意解剖
快訊／黃鴻升遺體送抵二殯！父親現場快閃眉頭深鎖
去年1月才交屋！小鬼花4280萬買奇岩新家　曾喊拼還千萬房貸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

旅客攜帶口罩入境新規定！經長：250片以下免申報、免許可

美國務院次卿將訪台　王美花：深化台美合作、沒有官愈大要愈多

專訪／漢來美食女將軍打造名人味　親自出馬留住世貿98%老班底

口罩新規看過來！經濟部：旅客入境攜帶超過250片須申請許可

汽車外銷市場回溫　前八月進口新車掛牌占比突破五成

雄獅觀光巴士車隊要徵才　招募50名駕駛「薪資上看7萬元」

新電價費率今天傍晚揭曉　穩定民生可望連五凍

快訊／武界壩意外究因　台電：將增設閘門操作的防呆機制

影／武界壩初步研判電路絕緣不良　台電：若人為疏失會負責

「環保醫院」基士德力推智慧水務　E化巡檢發威開發多元商機

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

天注定？婦人詐欺被通緝躲17年　追溯期再1年失效...逆向騎車遭逮

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

台積電明日除息　將影響加權指數蒸發21.5點

智慧手錶超誘人！精品錶靠「這點」存活　擁護者現身：它是資產

新壽買宏達電慘賠　陸行之爆料往事

汎德永業連六年賺逾一股本　明日起競拍底價168.22元

長榮航再搶類出國商機　中秋、雙十連假高雄限定班次開客源

華碩電競筆電市佔再奪冠　高階機種蟬聯全球第一

新台幣收盤升值7.2角　收在29.308元

iPad滿意度最高　蘋果：發表以來已賣出超過5億台

吹哨者制度是企業防弊一環　黃天牧要求金融機構落實

台指期漲125點　分析師：想站穩萬三接下來是關鍵

沒想過才奇怪！　鄭運鵬讚鄭文燦誠實自爆選總統的想法

台積電明日除息　將影響加權指數蒸發21.5點

YooA拿一位爆哭！Oh my girl隊長跳上舞台幫伴舞　深厚感情看哭粉絲

快訊／新北萬里男遭西瓜刀連6砍　背部切開30公分傷口爆血送醫

2020週年慶／小資女必買懶人包TOP10　小黑瓶買一送一超划算

災害防救深耕！台南市連8年獲頒特優縣市...積極推動自主防災

短腿貓越獄！奴才「騰空攔截」秒撈回　牠狂失敗超傻眼

聯絡簿被壓！小奴才輕聲喊醒「喵紙鎮」　溫柔暖舉網讚

大門上方有樑穿過「凡事搥心肝」　命理師提點：一直錯過機運

小鬼黃鴻升驟逝《玩很大》團隊取消下週錄影　忍痛協辦後事

孕婦被推下懸崖！夫先環抱親一口　下秒變臉猛一推...狠心：妳去死吧

財經熱門新聞

即／大樂透頭獎1億開出！一注獨得獎落彰化

新手想存台積電　同事笑歪：笨蛋

失業沒錢生活！友人介紹「日薪1100」工作

1張10萬太貴？親民版0050只要1/4價

人夫領13萬「給小三零用錢」神展開…萬人敲碗

美德醫攻漲停！分析師「二度槓上」嗆：破100股票全出清

四個開車情境測出隱藏版駕駛性格

美海關扣押2000副「山寨AirPods」　3天後澄清：是別家真品

總獎金逾14億！台彩推2款刮刮樂

開出郭台銘無法拒絕的條件　徐旭東奇襲組「泛遠傳」聯軍

信用卡「先繳6萬還是10萬」銀行員現身解答

一票全靠爸媽繳頭期款　他教：買小間來跳

錯過藏壽司還有汎德永業！抽到現賺21萬

擺脫月光族！Richart推2子帳戶功能

更多熱門

相關新聞

長榮航空高雄限定類出國專機來了

長榮航空高雄限定類出國專機來了

長榮航空Hello Kitty彩繪機首度飛航高雄，繼推出「類出國專案航班2.0」後，接獲許多民眾詢問何時飛高雄，為了回應南部民眾的熱烈期盼，長榮航空「類出國專案航班2.0 -高雄限定」即日起開賣。

6家國籍航空全虧損　林佳龍說話了

6家國籍航空全虧損　林佳龍說話了

國籍航空上半年虧損數字曝光

國籍航空上半年虧損數字曝光

民航局發函　約束類出國執飛規定

民航局發函　約束類出國執飛規定

長榮連續推出7大主題節慶專機

長榮連續推出7大主題節慶專機

關鍵字：

長榮航空類出國

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／小鬼黃鴻升驚傳北投過世！

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

小鬼黃鴻升「疑心肌梗塞」倒浴室門口亡！

快訊／黃鴻升猝逝！爸奔奇岩派出所

黃鴻升36歲逝！8年前查出「遺傳病史」

小鬼過世！緋聞女友峮峮聽記者講才知

小鬼黃鴻升父親悲痛發聲！

猝逝現場曝！小鬼爸「喊人無回應」開門驚兒子遺體

《玩很大》最後對話曝光　吳宗憲痛失接班人...泣哭：小鬼黃鴻升你給我回來！

《玩很大》小鬼黃鴻升過世　KID崩潰

即／黃鴻升北投猝逝！接體車抵達住家樓下

小鬼IG最後發文曝光！　死訊前1天才開心互動愛犬

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面