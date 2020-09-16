吹哨者制度是企業防弊一環　黃天牧要求金融機構落實

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委黃天牧今（16）日接受ETtoday《雲端最前線》節目專訪，主持人楊文嘉提到，永豐銀行前總經理張晉源是永豐超貸案的「吹哨者」，但他被公司自訴背信，引起社會大眾關注，進一步想了解金管會的態度為何？

黃天牧表示，法務部對企業吹哨者已研擬訂定法規，而金管會當初在此案發生後，要求金融機構內控設有「吹哨者制度」，也就是保護吹哨者的措施，目前也正在運行中。

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黃天牧指出，吹哨者制度是企業防弊的一環，除了金管會外部監理外，檢查局同仁也會實際到金融機構了解有無問題，而為什麼要強調公司治理，主要是獨立董事、審計委員會、內控總稽核等也是防弊機制重要的一環，也要同步運作，並非仰賴吹哨者制度，如今歐美國家對於吹哨者也相當重視，台灣已有相關機制，期許未來能更加落實，站在主管機關的立場，持支持態度。

黃天牧上任之初提出6大興利方案，他認為，公司治理藍圖3.0方案、綠色金融行動方案2.0、金融科技發展路徑圖、保險業新一代清償能力制度、信託業務2.0、金融資安行動方案等都涉及到金融機構如何提供服務，如何讓國內金融業「長治久安」，這是他歸納出第一階段要做的事情。

黃天牧表示，電子支付（電支）及電子票證（電票）條例即將二合一，希望這個會期可送審，未來一旦合併後，民眾使用不同電支機構可將資金相互移轉，如同銀行可以跨行轉帳一樣，將錢匯到對方的帳戶中，將提高電支的便利性，但他認為，金融機構也要有問責機制，公司不但要達到金融穩定，也要往創新發展，期待提供更多元的服務給民眾，但要確保個資問題。

楊文嘉最後又問金管會主委風格比較像前英國首相柴契爾，還是德國總理梅克爾？黃天牧說，他的想法是務實的漸進，任何事情都要有短中長期目標，因為制度改革牽扯到很多利害關係人，「Big Bang不是不好但衝擊也較大」，因此務實的漸進、小碎步的走，決策要穩健，但步伐也可比較快。