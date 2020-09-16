專訪／ESG浪潮來襲　金管會主委黃天牧：投資重質優於重量

新聞節目中心／綜合報導

全球掀起ESG投資風潮，金管會主委黃天牧16日接受《雲端最前線》專訪時指出，如今企業營運目標已從傳統的股東最大利益，轉變為利害關係人至上，包括員工、社區、供應鏈及銷售鏈等等，也因此，外資判斷台股企業是否值得投資，已非是單純著重EPS的評估，而是轉為「質」的評估標準，包括永續發展、公司治理、性別平等、環境友善等，已經成為目前機構法人重要的投資準則。

▲金管會主委黃天牧。（圖／翻攝雲端最前線）



[廣告]請繼續往下閱讀...

30年的全球化發展，形成了財富不平等現象，為了打破此藩籬，黃天牧認為，金融科技及金融機構的責任與核心價值，必須讓服務與產品能夠照顧到不同階層的民眾，例如網路銀行允諾會照顧到投資小白、弱勢民眾，立意良好，金管會也會力促業者履行當初送審時的承諾。此外，終老保險、微型保險，以及將於10月26日實施的零股交易，均是普惠金融的體現。

除了推展普惠金融，黃天牧表示，深化金融教育也很重要，例如美國認為金融教育是實現美國夢想的地圖，台灣若能普及金融教育知識，也可以讓台灣人實現台灣夢想的地圖，所以，除了既有的金融教育之外，上任後也做了很多跨部會的協調，讓各部會的服務對象，都能獲得金融教育與知識，這也是紮根金融監理很重要的一環，擁有成熟金融知識的消費者及投資人，才會有成熟的金融市場，金融監理才能夠事半功倍。

《雲端最前線第898集FB》

《雲端最前線第898集Youtube》