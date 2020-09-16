蔡明忠直搗練台生大本營！台灣大寬頻前進花蓮19日開播80頻道



▲富邦集團台灣大寬頻「數位匯流服務」9月19日進駐花蓮提供影音、寬頻上網服務，直搗年代集團練台生大本營。（圖／業者提供）



記者陳世昌／台北報導



NCC今年3月否決了富邦集團旗下凱擘有線電視申請跨區花蓮經營，但富邦並未放棄前進花蓮，集團旗下另一體系--台灣大哥大「台固媒體」積極跨區花蓮經營台灣大寬頻影音、寬頻上網服務，已敲定9月19日正式開播，且號稱可提供與有線電視基本頻道相當的80個頻道！



對於富邦集團在花蓮推出的新型態服務，NCC發言人翁柏宗表示，未收到19日開播上市典禮邀請，但已注意到台灣大哥大「台灣大寬頻」將在花蓮提供影音服務的訊息。官員指出，將在台灣大寬頻19日提供服務之前，請對方到NCC做說明，以釐清該服務型態及適法性。



台灣大寬頻原本只在旗下有線電視系統經營區提供服務，這次跨區到花蓮，官網發布的服務內容很簡單，只有「台灣大寬頻提供豐富多樣的數位匯流服務，為你連接手機、網路和電視,串起全家人的快樂生活圈，擁有暢快便利的數位生活」，確切的節目表、收費方式在16日都尚未公布。





▲NCC否決了凱擘跨區花蓮經營有線電視，但無法阻擋富邦集團的決心，富邦旗下台灣大哥大的台灣大寬頻，原本只對所屬有線電視系統經營區提供服務，9月19日將正式跨區到花蓮（圖／翻攝台灣大哥大官網）



NCC平台處專門委員黃睿迪表示，台固並沒有跟NCC申報過花蓮服務的相關資料，16日早上NCC經過初步詢問過，台固表示是在花蓮提供OTT TV服務，大致上知道會提供80個頻道，但還沒看到節目表。目前有線電視的基本頻道大約也是80個，NCC表示，兩者未必相同，這部份還要再了解。





▲富邦集團進軍花蓮，首當其衝是練台生旗下「佳訊集團」在花東的有線電視獨家經營優勢。（圖／翻攝洄瀾有線電視FB）



官員指出，最重要的還是要先確認他們的網路架構，究竟用什麼方法提供服務？就事實狀況去做判定，適用何種法規。是只提供給台固用戶收看？還是也提供給非台固的用戶收看？其中是不是有差別？這中間都還需要了解。



富邦集團強力進軍花蓮爭取影音收視戶，而花東地區的有線電視系統目前屬於年代集團練台生獨家經營，業界因而解讀是蔡明忠要正面迎戰練台生，搶練台生的訂戶、挖練台生有線電視牆角。



因為這幾年練台生投資的有線電視系統也在雙北市猛挖蔡明忠投資的有線電視客戶，富邦化被動為主動，前進花蓮因而被視為蔡、練之間一系列對抗中的戰場之一 。



雙方另一個戰場則是在台固媒體旗下的5家有線電視系統，這5家系統約55萬戶，日前已向NCC申請更換下架8個頻道，這8個頻道都屬於練台生代理或經營的頻道，此案目前正在NCC審議中。NCC官員透露，NCC很難同意一次更動這麼多頻道，但又難以化解雙方的對抗局面。

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