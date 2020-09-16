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台指期漲125點　分析師：想站穩萬三接下來是關鍵

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▲▼台指期9月16日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期9月16日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（16）日開盤大漲102點，來到12945點，隨後在台積電的帶領下一路上攻，午盤就一度衝破13000大關，來到今日高點13018點，不過在尾盤時上方壓力重，在小幅拉回後，終場以12968點作收，上漲125點，與現貨相較，逆價差8.76點。

展望後市，統一期貨投顧部分析師劉恆誌分析，今天指數這波上漲主要是由台積電帶領，最主要的原因就是昨晚美股後台積電ADR大幅上漲所致，理由也很簡單就是蘋果周二的新品發表中iPad Air使用的就是台積電的五奈米晶片，市場當然就會覺得這有助於後期台積電的銷量，因此台積電大漲並非意料之外。

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劉恆誌表示，另外還有WTO針對中美貿易戰的關稅作出解釋，這也讓市場認為或許有望讓中美貿易戰停止，不過就目前最新消息來看似乎還有待商榷，因此這項消息也只能算是短暫利多。

另外，劉恆誌也提到，今天在尾盤的時候呈現上攻無力，盤中一度衝破13000點後就被壓回，無法挑戰前高，再加上Fed也即將在周三召開決策會議，雖然市場普遍預料按兵不動，而且會將近零利率維持到至少2023年底，不過實際情況還是要等到Fed宣布才能確認，若Fed宣布零利率只維持到2022年，這對國際股市都會是一個衝擊，因此，台指期若想真的直接衝破前高，就要等到Fed消息出來後，且接下來幾天量能都能維持的情況下才有辦法。
 

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