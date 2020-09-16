印度限制鬆綁拼經濟　確診破500萬即將「超美」登世界第一

▲印度新冠肺炎確診數16日突破500萬大關。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

印度衛生部於16日公告，總確診數突破500萬，約佔全國14億人口的0.35%，死亡總數也增加為8.2萬人，其中有46名醫生染病喪生。有鑒於經濟大幅萎縮，印度政府持續放寬封鎖，大量的辦公室、商店重新開業，國中也即將於30日開學。專家警告，印度未來幾周死亡率可能增加，確診人數也可能超越美國。

據《美聯社》報導，印度衛生部16日公布過去24小時內，新增了9萬123人確診，使得總確診病例突破500萬大關，來到502萬359人，死亡人數也增加了1,290例，總計8萬2066人死於新冠肺炎。

報導指出，9月印度就增加了一百多萬例，快速逼近美國的最高紀錄660萬例，可能將在幾週內超過美國。衛生部表示，到目前為止，已有155名醫衛工作者死於新冠肺炎，其中包括46名醫生。

▲印度北方邦諾伊達（Noida）一家醫院，新冠肺炎患者使用名為「Mitra」的機器人與家人交談。（圖／路透）

根據約翰霍普金斯醫學院（Johns Hopkins Medicine and University）的數據，印度新冠肺炎致死率為1.6%，遠低於美國和巴西的3%。據報導，隨著經濟復甦速度超過78%，當局排除實施第二次封鎖，專家警告，除了高風險地區之外，封鎖限制會有所放鬆，因此致死率在未來幾週內可能會增加。

印度傳染病專家康博士（Gagandeep Kang）說，病例增加是不可避免的，但仍然有機會通過檢測和分區隔離來限制成長，目前，印度每天檢測一百多萬份樣本，超過了世界衛生組織（WHO）設定的基準，「目標是做足夠的檢測，把檢測陽性率降低到5%以下，甚至不到1%。」

▲印度孟買新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透）

自3月底實施的封鎖限制，導致4月到6月經濟萎縮了23.9%，有數百萬人因疫情失業，印度政府在5月推行2660億美元的振興計畫，消費者需求和製造業逐漸復甦中，每天都有大量的辦公室、商店、酒吧和餐館重新開業，限制國內外的交通航班恢復運行，而9到12年級的中學生則將於30日開始回到學校上課。

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