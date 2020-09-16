繼父打獵射中一頭小鹿　近看發現是「11歲兒」...妻嚇到再射一槍

▲繼父以為射中鹿，結果是射中兒子。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州近來發生一起不幸命案，一名11歲男童被正在打獵的繼父當成是鹿，慘被對方開槍打死，而他的母親發現慘案後，忙著把槍枝等裝備卸下時也不小心誤射自己。男童送醫治療後仍被宣告身亡，他的繼父目前已被拘留接受審訊。

克萊鎮(Clay Township)警方表示，11歲男童洛克(Zachary Rock)13日晚間8時與家人一同在森林打獵時，被40歲繼父誤認成是一頭鹿而中槍。目擊者表示，「我們先一步進入森林中狩獵，他們以為射殺了一頭鹿，然而前去追蹤時，發現射中的是11歲男童。」

警方接到報案後立即前往現場，為男童進行心肺復甦急救時，現場又傳來槍聲，原來是男童母親瓦恩德爾(Heather Varndell)在卸下裝備時不小心誤射，導致自己被射傷。繼父目前仍被拘留在聖克萊爾郡(St. Clair County)檢察院接受調查。

Zachary Rock Funeral and Burial Fund https://t.co/IGUa9CMlSY — Joseph Murphy (@JosephM72945388) September 16, 2020

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