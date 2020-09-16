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菅義偉當選日本新首相　將面臨「內憂外患」待解難題

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▲▼菅義偉當選自民黨新任黨魁。（圖／路透）

▲菅義偉當選自民黨新任黨魁，成為日本新任首相。（圖／路透）

文／中央社東京16日綜合外電報導

日本內閣官房長官菅義偉今天順利獲臨時國會確認擔任首相。不過，接下首相安倍晉三留下的攤子，菅義偉在內政及外交上都有許多難題待解。

首相安倍晉三表明辭意後，自民黨總裁（黨主席）也空缺，菅義偉一如外界預料順利當選，16日在臨時國會上被指名為新任首相，新內閣也將於同日上路。

●預料延續安倍台日友好路線

菅義偉身為官房長官、日本政府發言人，過去主要關注層面以內政為主，極少出訪國外，外交方面較無明顯表現，也很少主動談到日本及台灣關係。他上次在公開場合談到台灣，是祝賀總統蔡英文5月20日連任就職時說，「台灣跟我國共享基本價值觀，是擁有緊密經濟關係和人民往來的重要夥伴，也是重要友人」。

他在5月26日時，也公開針對台灣捐贈日本的口罩表達謝意。

菅義偉當選新任首相，外交政策令外界相當關注，但由於他角逐總裁的主要訴求就是延續「安倍路線」；在這樣的大方向下，安倍友台、視台日為夥伴友人的立場，應該也會被菅義偉延續。

不過，日本共同社報導，菅義偉幾乎沒有外交經驗，能否因應愈發嚴重的美國與中國對立情勢，仍是未知數；如果美國總統川普順利連任，也不知道菅義偉能不能像安倍一樣與川普建立良好關係。

中國國家主席習近平因為疫情影響，原訂春天訪日行程也暫時往後延，「習近平國賓訪日」等同回到原點，這項議題也因為美中對立嚴重變得非常敏感，菅義偉面對應不應邀習近平訪日，將是處理日中關係時的一大難題。

菅義偉在選前的一場討論會上表示，雖然日中間仍有各種懸而未決的案件，但重要的是，會主張應持續善用高層會談等機會，來解決相關課題。至於習近平訪日一事，他僅說「還不到進行具體協調的階段」。

菅義偉目前提出的外交路線還有一項特徵，他提到「將和以中國為主的鄰國構築穩定關係」，但在周邊鄰國中只明確提到中國。

●鄰國關係同樣棘手

日本還需要因應跟俄羅斯、韓國及北韓等彼此間的重要議題。日本與韓國關係因為「前徵用工」爭議惡化，繼承安倍路線的菅義偉可能短期間也無法改善日韓關係；北韓綁架日本人問題至今未解，對北韓採取強硬態度的安倍下台後，菅義偉應該仍會維持強硬基調。

日本與俄羅斯在日本所稱的「北方領土」有所爭議，日本朝日新聞報導，菅義偉在外交方面將繼承安倍政府提出的「戰後外交總結」，他日前在政見發表時曾提到北韓綁架日本人問題是優先要解決的課題，但沒有觸及有關北方領土的日俄和平條約談判。

再看內政方面，日本目前最重要的工作就是防疫，但又必須兼顧受疫情重創的經濟，菅義偉之前就已主導日本政府振興國內旅遊的補助方案，接下來面對疫情在秋冬可能繼續擴散，如何兼顧防疫與經濟活動，是一直存在的難題。

跟疫情相關的還有延後到2021年舉行的東京奧運與帕運，全球疫情是否持續延燒，關係到東京奧運及帕運能否如期登場。

日本智庫「東京商工研究」（Tokyo Shoko Research）調查顯示，逾半日本企業認為明年奧運應該再延後或直接取消。

國際奧會（IOC）日前說，無論如何明年奧運都會如期舉行，不過國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）9日重申，要在安全的環境下才會舉辦東京奧運。日本政府至今立場就是東奧及帕運必須如期舉辦，將其視為戰勝疫情的明證，因此，菅義偉就任首相後，能否讓日本順利從國外藥廠取得疫苗、平息日本國內疫情，將成東奧能否舉辦的前提之一。

▲▼菅義偉、安倍晉三,新任自民黨黨魁。（圖／路透）

▲安倍晉三與菅義偉。（圖／路透）

●接手安倍繼續修憲及振興經濟

安倍從2012年底重新執後，一直念茲在茲的就是修憲，如今成了他未竟之業，也成了由菅義偉接續完成的難題。菅義偉日前說，很多國民都認為有其必要，他希望能營造一個合適的環境，盼朝野政黨能進行討論。

有關日本民眾關心的消費稅率會不會調降，菅義偉表達否定看法說，「這是社會福利方面的重要財源，我認為應該維持目前的狀態」；他甚至表示消費稅未來仍不得不調漲，只是不會在10年內調漲。日本消費稅2019年10月起，從8%調漲到10%，不少人將經濟衰退歸責消費稅調漲。

在經濟政策方面，不少人批評安倍政府的「安倍經濟學」效果有限，菅義偉認為有助拉抬股市及改善就業情況，會負起責任持續下去。

安倍在任的7年多來，圍繞自身發生不少弊案，每次都重挫內閣支持率，包括森友學園及加計學園爭議、森友學園及加計學園問題的公文遭廢棄爭議、「賞櫻會」及名冊遭廢棄爭議、介入檢察總長人事案爭議等，菅義偉從2012年安倍重新執政後，一直擔任官房長官要職，居政權核心位置，讓在野黨人士認為，安倍各項懸而未決弊案，菅義偉或多或少都應該知道，這也可能成為菅義偉未來執政隱憂。

菅義偉14日當選自民黨總裁，今天當選新任首相，這對菅義偉來說將成為從政以來的一個新起點，繼承安倍路線究竟是助力還是阻力、能否解決安倍留下難題等，待菅義偉政府上路後，都將一一揭曉。

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