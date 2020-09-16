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穩健作風引不滿…美駐中大使10月離任！　環時：繼任者可能是鷹派

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▲▼美國駐中國大使布蘭斯塔（Terry Branstad ）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國駐中國大使布蘭斯塔（Terry Branstad ）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國駐中國大使布蘭斯塔德將於10月初離任返美。中共官媒環球時報引述分析稱，布蘭斯塔德的穩健作風讓白宮的鷹派不滿，因此種下去職的原因。未來繼任者極有可能是對中強硬的鷹派人物。

環球時報今天報導引述一名中國的中美關係專家稱，布蘭斯塔德（Terry Branstad）在任3年多，採取穩健風格，或許讓對中國日趨強硬的美國白宮鷹派不滿。作為大使，布蘭斯塔德一方面代表美國政府，一方面又身處中國面對中國人民，可能感覺被夾在中間左右為難。

這名專家稱，布蘭斯塔德突然離職，意味著美國政府對中外交政策採取降級手段，並表現出美國總統川普對中政策風向改變。布蘭斯塔德之前推行的外交路線與政策可能隨著去職而全面停擺或改變，接下來繼任的大使，可能是更符合美國鷹派風格、對中強勢的人物。

報導並引述中國外交學院國際關係研究所教授李海東分析稱，布蘭斯塔德在任3年多期間，中美關係遭遇大逆轉，而且美國對中政策過於強硬，或許布蘭斯塔德認為能夠發揮的空間大大縮水，且不再適合這個職位，因此提出辭職。

不過，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）14日接受訪問時表示，布蘭斯塔德想歸國已有一段時間，他希望回到家鄉愛荷華州重拾以前做的事，與中共官媒人民日報日前拒絕刊登其投書無關。

布蘭斯塔德現年73歲，曾任愛荷華州州長，2017年5月宣誓就任美國駐中國大使。

布蘭斯塔德就任大使之時，曾有媒體報導指他雀屏中選的原因之一，是因為熟悉中國國家主席習近平。過去習近平拜訪愛荷華州時，布蘭斯塔德即與習建立初步關係，這點從中國外交部曾形容布蘭斯塔德是「中國人民的老朋友」可見端倪。

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