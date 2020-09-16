川普獲2021年諾貝爾和平獎提名　大西洋月刊痛批：不如直接廢了

▲川普被提名2021年諾貝爾和平獎。（圖／路透）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國總統川普獲提名角逐2021年諾貝爾和平獎，理由正是促成以色列及阿拉伯聯合大公國外交關係正常化、科索沃與塞爾維亞和解。不過，前陣子才剛痛批川普的媒體《大西洋月刊》再度發表說，這簡直荒謬至極，和平並不包含，與富有變態者之間的個人協議，諾貝爾和平可以直接停辦了。

這是提名由挪威國會議員泰布林吉加德（Christian Tybring Gjedde）提出，大力讚揚川普對解決全球長期衝突所做的努力，且他所領導的政府在以色列及阿拉伯聯合大公國建立外交關係方面，發揮關鍵作用，「我認為，與大多數和平獎被提名人相比，川普在創造國家和平這方面做得更多」。

對此，特約撰稿人伍德（Graeme Wood）在文章中表示，林吉加德雖然有能力讓所有層級的人參與討論，不過會議上的所有人，都身處和平的角度的角度進行對話，雖然川普為以色列與阿聯酋之間和平建交，但這一切都和當年的柏林圍牆倒塌一樣。

對於中東地區而言，以色列與阿聯酋和平建交的確是再好不過的事情，但以色列和一個絕對君主制度的海灣小國之間的協議，並不意味著，以色列和與阿聯酋的人民能達成和平，更不用說以色列和巴基斯坦之間的協議了，川普的主要外交策略，就是採取對權威者奉承的姿態，承諾他們執政幾十年，以換取一個微笑和房地產開發。

伍德補充說，諾貝爾和平獎在於對方行動的效果，並不是其所圖，而川普不配贏得這個獎項，因為和平並不包括與富有精神變態者之間的個人協議，再加上獎項的的矛盾非常顯而易見。值得一提的是，這已經是第4次與以色列和其鄰國有關而獲得的獎項，似乎只跟以色列或阿拉伯有關的，都很容易獲得委員們的青睞。

文章還提及說，部分諾貝爾委員其實已多次拒絕提名和平獎，如此一來才稱得上是「恢復傳統」，也應該永續下去。他還說，獲得諾貝爾和平獎的人成就百百種，委員會也曾花了一段時間考慮獲獎原則，是否與初衷邏輯一致，害怕原本逐漸擁有和平的機會，卻因此消失。

文章中最後還總結出兩點，建議諾貝爾委員可以把獎項給非營利組織，例如紅十字或無國界醫生，不然也可以先取消一陣子，以重新評估其中的原則，再恢復頒獎；如果委員會是誠實的，那麼重新評估和平，只能通過其帶出的成果而獲得認可，只不過需要數十年的時間。

值得一提的是，這並非川普第一次獲得諾貝爾和平獎提名。2018年，川普與北韓領導人金正恩在新加坡舉行世紀峰會之後，蓋澤與另名挪威官員共同提名川普為和平獎候選人。