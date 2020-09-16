新壽買宏達電慘賠　陸行之爆料產業分析往事曾建議要小心但遭反對

▲知名半導體分析師陸行之暗指曾提醒新壽投資宏達電股票風險。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

金管會昨（15）日開鍘新光人壽，對董事長吳東進祭出停職處分至任期屆滿，且停職期間不得支領任何報酬或福利。媒體點名關鍵在於過去新壽投資宏達電事件。前外資半導體分析師陸行之在臉書發文表示，2011年在投行給建議時，就有提到要留意聯發科4G整合解決方案出來。

陸行之說，當時提出的論點並非獨家看法，而是有在關注聯發科的分析師都有的常識。

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由於吳東進雖擔任新光人壽董事長一職，但新壽投資宏達電，傳就是吳東進的指令，要求大力買進宏達電，當時總共買進6,000張，均價在1,100元，後來宏達電股價崩跌，新壽認賠，以200元左右出清宏達電，大賠逾50億元，賠掉的也是新壽保戶的錢。

陸行之則在臉書指出，2011年應投行大頭要求，到香港跟幾位大佬用餐給些投資建議，「這位大佬客戶」加上投資長一行人一路看好爆漲的宏達電。

陸行之表示，那時他提到聯發科的4G turnkey （整合解決方案）要出來了，要對方小心手中投資標的，還收到很多 push back（反對意見）。他說，當時這應該不是自己獨家看法，是 follow 聯發科的分析師都有的常識。