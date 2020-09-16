信用卡欠債！他問「先繳6萬還是10萬」　意外釣出銀行員解答

▲許多人喜歡使用信用卡付費。（圖／取自Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多人消費會使用信用卡付費，可以賺回饋之外，遇到大筆的金額還可以分期付款，一名男網友有兩張信用卡要付費，一張約6萬元，另一張約10萬元，但手上只有4萬元，他好奇詢問，「如果不考慮循環利息的話，先繳哪一個會比較好？」

原PO在臉書「爆廢公社」發文，有兩張信用卡都欠錢，分別是6萬元與10萬元，但現在手上只有4萬元，如果循環利息都一樣，先繳哪一張卡，之後每月的帳單要繳的最低金額會比較少。原PO補充，目前兩張信用卡都已停掉不使用，所以不會有新增加的消費項目。他也坦言，「我知道欠卡債不好，刷多少繳多少，現在也很努力的在清償債務了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO發問應該先繳哪一張，意外釣出銀行員解答。（圖／pixabay）

貼文一出後，網友紛紛在底下提供建議，「10萬辦分期，先繳掉6萬的」、「辦信貸兩個都先還掉」、「先繳六萬的，然後早點把債務清償，我用信用卡好幾年都不敢借錢利息很高的」、「我會分配各繳一些，讓銀行知道我有還錢的誠意」、「金額很少，千萬不要去債務協商，影響至少5年甚至一輩子的信用」。

其中有許多網友提到「整合負債」，「整合負債，選擇欠款較多的銀行協商貸款整合、一次性貸出16萬並繳清所有卡債、避免信用卡循環利息複利的增加。」也有銀行員現身留言，「如果你信用正常，建議你找銀行幫你整合兩家，這樣一來利率變低，再來你只要繳一家就好；如果你只想先繳其中一家，那要繳10萬那筆，這樣下期最低應繳才會變低。」