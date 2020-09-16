連續性服務6人！41歲人妻裸死床上　老公還爽坐隔壁房等她結束

▲人妻子性服務到一半癲癇發作。（示意圖／取自免費圖庫Freepik）



實習記者劉雪兒／綜合報導

印尼爪哇一名41歲人妻下海賣身，只為了養家糊口，卻在服務完6名客人後，因操勞過度，最後引發癲癇發作而身亡，而當時她的老公正待在隔壁房，坐等老婆「工作」結束，萬萬沒想到與妻子天人永隔了。

根據印媒Suara報導，事件發生在13日，女死者生前正為20歲左右男子提供性服務，而隔壁房的老公眼看已超時了，卻還未見到妻子身影，於是狂打對方的手機，但仍沒有回應，後來趕到現場時，才發現妻子裸著身子躺在床上，且已沒有任何的氣息了，呈現死亡狀態。

警方目前初步調查結果顯示，死者在一天之內共服務了6名顧客，疑似操勞過度才引發癲癇致死，當時最後一名客人看到她出事時，害怕被別人發現，於是遮住對方口鼻，不讓她發出聲音，也因此錯過了救急的黃金時間，這名男子在匆忙離開案發現場時，還拿走她的手機，警方也以偷竊罪名起訴，目前已將這名男子逮捕。

警方補充說，這名男子是女死者的「回頭客」，因為在第一次的服務中，非常滿意對方的「技術」，卻沒想到最後卻鬧出人命。不過，警方也把女死者的老公列為嫌疑人，並將其居留，並不排除他殺的可能，目前仍等待屍檢的結果。