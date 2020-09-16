高雄銀新董事長董瑞斌今天就任　回鍋上任提4大經營方向





▲第一金控前董事長董瑞斌今天就任高雄銀行董事長，並提出4大營運方向。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

高雄銀行今（16）日宣布，董事長董瑞斌履新，將以提高資產品質、提升經營績效、強化資訊安全、開拓數位金融為營運主軸，為高銀再創新猷。

高雄銀行表示，董瑞斌在高雄市長陳其邁的邀請下，重回20年前的娘家，和高銀的經營團隊相當熟稔，經營團隊除配合高雄市府的政策，以支持在地企業為方向，秉持「築夢高雄、幸福大邁進」，包含青年築夢2.0青創專案貸款、幸福高雄首購房貸專案貸款、邁向高雄企業融資專案貸款，並配合政府政策辦理企業紓困及振興貸款。

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董瑞斌接任後提出4大營運方向，首先是「提升經營績效」，拓展土建融及中小企業信保案件；增加外幣存款，提高活期存款比重，降低資金成本；提升手續費收入占比，改善營收結構；加強財務投資，提升操作績效；調整通路布局，發揮效益。

第二，「提高資產品質、提升覆蓋率」，強化資本適足比率、增加資本；第三，「強化資訊安全」，提升資安設備，加強縱深防禦，監控網路流量，以提升資訊安全；第四，「開拓數位金融」，優化虛實通路，強化數位版圖。

董瑞斌畢業於美國范德堡大學經濟學博士，曾任高雄市政府財政局局長，高雄銀行董事長、第一金控董事長及總經理、中央存保、兆豐票券、台酒、悠遊卡投控及台北捷運公司董事長、兆豐金控及台糖公司總經理，中國科技大學商學院院長、台灣經濟研究院財務金融所所長，產官學經歷豐富，將為高銀帶來新氣象。