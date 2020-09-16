嘉義縣長翁章梁再登東森農場賣東石蚵　王令麟力挺送東森幣熱銷1350台斤

▲東森購物攜手嘉義縣政府再度聯手推廣新鮮漁獲，推出限量2,000組帶殼東石蚵，每盒5台斤，東森價699元，並加碼回饋50%東森幣，開賣後熱銷1,350台斤。左起為購物專家志銘、嘉義縣長翁章梁、東森購物執行長彭鴻珷。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

嘉義縣政府與東森購物合作一檔接一檔，5月共同開賣「嘉義極光歐若拉哈密瓜」，購物台一播出迅速賣光1,600顆；日前再上架「嘉義優鮮」，透過電商宅配服務，就能買到當地尚青的優質水產，今（9/16）雙方再度強強聯手，縣長翁章梁親自到東森購物熱力開賣限量2,000組東石蚵，嚴選養殖在外傘頂洲的東石帶殼蚵，吃起來新鮮又有滿滿海味，讓他大推「中秋烤肉就要這一味」，而東森購物董事長王令麟又力挺加碼買再回饋50%東森幣，節目開賣後，消費者熱烈訂購，已熱銷1,350台斤，因數量有限，要搶要快。

中秋節即將到來，準備烤肉食材必吃美味海鮮，其中鮮甜、多汁的蚵仔搶手熱賣，因為不用特別調味，光吃原味就是一大享受。而一提起蚵仔，許多饕客首選嘉義東石蚵，翁章梁說，「嘉義沿海沒有汙染，外海又有「外傘頂洲」為天然屏障，水中營養鹽含量高，浮游生物很豐富，天然環境非常好，自然養殖出肥美的蚵仔，而中秋節絕對少不了蚵仔這一味，最好的蚵仔就在嘉義東石，『海洋的牛奶』一定要吃。」

▲東石蚵因營養豐富的牡蠣有「海中牛奶」美稱，帶殼蚵保有海味更提鮮，只要火烤就會掀開，不必調味就能豐富味蕾，用力一口「吸」，除了能享用飽滿鮮蚵，還有喝到鮮濃湯汁。

▲東石鮮蚵新鮮、肥美、彈牙又多汁，翁章梁忍不住在節目開播前搶先試吃。

相較於其他地方所產牡蠣，嘉義的牡蠣體型較大、口感滑順、海味十足、肥美多汁，盛產季為6月至9月底，現在嚐鮮正是時候。嘉義縣府為了讓更多消費者嚐到這樣的美味，特別與東森購物合作，共同推出「嘉義優鮮」帶殼蚵，每盒裝5台斤帶殼蚵，限量2,000組，東森價699元，再加碼買就送50%東森幣，下單後將全程低溫冷藏從產地直送，並能依選定日期在中秋節前夕宅配到家，吸引會員們搶著購買、預訂掃貨。

翁章梁表示，雖然來到產地可以邊吃邊玩，但買東西到東森購物還是最方便，不用跑到產地，直接一通電話下訂，就能在家輕鬆享用，而東石蚵原本就有一定的通路與銷量，此次又多了一個通路，在東森購物的助力下，能夠再拉高銷售。因為東森購物經營相當久，是一個很強力的平台，從「嘉義極光歐若拉哈密瓜」的成功經驗來看，可以知道其對於帶動產品的知名度或銷售都是非常棒，這次再度合作，相信東森購物絕對可以造福嘉義縣所有農漁民。

東森購物執行長彭鴻珷表示，東森農場服務最大精神在於去中間化，秉持嚴選品質層層把關，從產地直送到消費者手裡，推出後受到廣大會員的熱烈好評，而今年和各地縣市長合作推廣最在地的農產品，可以看到東森農場的迴響與好口碑；此次嚴選開賣由嘉義最好的水質、環境孕育的東石蚵，符合東森農場的精神，把「最好的」推薦給消費者，中秋節快到了，與家人或朋友聚在一起享用美食，是很好的選擇。

▲東森農場助各地小農銷售農漁產品創下好口碑，各縣市首長不分藍綠均親自上東森購物促銷地方農特產品。(資料照)

東森購物董事長王令麟表示，東森購物一直以來支持台灣在地農業，如今冷鏈物流系統完備，東森購物更進一步推廣新鮮漁獲，漁獲從打撈上岸到宅配到家，新鮮不流失；而未來將推廣更多優質農漁產品之外，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助，同時，東森購物也秉持「東森嚴選」的初衷與堅持，從產地直送，讓消費者買得安心有保障。

東森購物在地小農們站在一起，東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，今年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，9月16日還要推廣來自嘉義縣的東石蚵，不僅秉持東森嚴選的精神挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。