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台北國際自行車展2021年3月登場　首次推出線上展覽

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▲▼台北國際自行車展2021年3月登場。（圖／貿協提供）

▲台北國際自行車展2021年3月登場。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會指出，「台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)」將在明(2021)年首次以實體展覽結合數位化展示功能 (Offline plus Online)，並預估在實體展覽方面以自行車零件、自行車整車、電動自行車及電機系統、智慧騎乘服務及自行車生活、旅遊及時尚為五大展出重點，其中電動自行車及電機系統專區規模預期較前一次翻倍成長，超過200個攤位。

外貿協會秘書長葉明水表示，臺灣眾多產業受疫情影響甚大，但自行車產業成績依然亮眼，特別是電動自行車。截至今年7月，電動輔助自行車出口數41萬台，較去年同期增加21%，出口產值高達5.23億美元，幾乎與一般整車出口值5.83億美元並駕齊驅。

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為協助廠商拓展後疫情時代商機，TAIPEI CYCLE明年將首度推出虛實整合方案，實體展示將於3月3日至6日於南港一館及二館展出，線上展則將於3月3日展開為期一個月。

外貿協會表示Taipei Cycle Online線上展有四大元素，分別為「虛擬呈現」(Virtual)、「互動」(Network)、「體驗」(Experience)及「數據」(Insight)，期盼透過線上訪客留言、預約會議及視訊採購洽談會，並搭配多元的虛實整合活動，如展場直播、線上論壇、自行車展時尚秀及自行車展文化沙龍，強化廠商與國際買主的連結，創造更多商機。

巨大集團董事長杜綉珍表示，現在是全球供應鏈緊密連結的時代，一旦有部分國家中斷供貨，全球都會受到影響，在今年2月至3月新冠肺炎疫情蔓延之際，由於巨大集團能事先佈署，才能正常出貨。而歐洲各大都市原本就流行以自行車作為通勤工具，最近甚至開始盛行Homeday-無法到海外旅遊，開始轉型利用自行車作為度假工具。

桂盟鏈條董事長吳盈進說明，在疫情影響需維持社交距離的限制下，利用自行車移動是最好的通勤選擇。目前全球各國都有積極的策略，包括補助、建造自行車公共路線等，這對多數自行車業者有正面影響，可謂是自行車產業的轉機。

台灣自行車公會理事長、美利達董事長曾崧柱則表示，台灣自行車產業未來的挑戰毫無疑問是在國外，因為台灣本身有絕佳的生產技術與勞動力，未來則希望公部門在行銷台灣形象時，也能多替台灣自行車業者爭取國際行銷的機會，讓我國自行車業業者拓銷國外市場時，更能事半功倍。

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