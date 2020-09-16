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台股強漲逾百點！台積電收盤價創新高　指數漲131點收12976點

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▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股終場收在12976點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

護國神山台積電再度發威！蘋果第4代iPad Air將採用台積電代工的五奈米最新處理器A14晶片，激勵台積電ADR股價飆漲6.67％，台股今 (16) 日由電子權值股台積電、聯發科領軍點火，早盤開高大漲逾百點，帶領指數攻上 13000 點關卡，但先前獲資金追捧的航運、塑化與太陽能面臨漲多拉回壓力，指數短暫攻上「萬三」後拉回整理，終場收在12976點或1.02%，上漲131點，成交量2063.29億元。

蘋概三王中，僅台積電（2330）一枝獨秀，早盤跳空開高，最高來到462元，終場以 458元作收、上漲2.92%，同時也創收盤新高價；鴻海（2317）以 78.8元作收、下跌0.38%；股王大立光以3560元作收、下跌2.6%。

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其他大型權值股除了台積電、台塑化、聯發科、台化、國泰金上漲，中華電、富邦金收平盤外，其餘都下跌。

今日上市類股漲跌互見，其中以半導體類股漲幅最高，上漲2.61%；表現較差為玻璃、運輸類股，下跌1.23％。

兆豐投顧董事長李秀利表示，台股今天受到台積電拉升，指數繼續衝高，但是11點後交易量趨緩，尾盤沒有量增，買盤不願意追價，雖然指數攻破一萬三，不過不是帶量攻高突破，成交量沒辦法突破均量，因此呈現量縮型態，指數嚴格來講沒有創高，收盤沒收高有點可惜，但多方缺口存在，加上美期電子盤有延續昨日漲勢，因此還不需過度擔心調節賣壓出籠。
 
展望後市，李秀利建議，目前資金在電子和傳產間輪動，盤勢主要是資金盤，跟基本面及技術面沒太大關係，投資人要留意資金、籌碼輪動，這些影響性都遠大於財報獲利等基本面。

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