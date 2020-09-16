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巴西大火燒毀美洲虎「70％棲地」…動物全成焦炭！　危及沼澤生態

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▲▼巴西中西部馬托格羅索州大沼澤的水遇州立公園。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬托格羅索州大火嚴重威脅美洲豹和其他物種的生存。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電

位於巴西中西部馬托格羅索州大沼澤的水遇州立公園是全世界美洲豹最集中的地方，如今卻因森林火災蔓延，超過7成範圍被燒毀，嚴重威脅美洲豹和其他物種的生存。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）今天報導，位於馬托格羅索州（Mato Grosso）占地10.8公頃的水遇州立公園（Parque Estadual Encontro dasÁguas），目前已有超過7成範圍被大火燒毀。

如同水遇州立公園，整個大沼澤（Pantanal）地區的火勢也迅速蔓延，迄今已燒毀逾230萬公頃林地，範圍相當於這整個生物群系在巴西15%的面積。

根據巴西國家太空署（Inpe），今年1月至9月初，大沼澤共記錄1.21萬處火災，創下1999年以來同期最高紀錄。

森林火災嚴重威脅大沼澤動植物的生存，許多動物被燒成焦炭，住在那裡的美洲豹試圖逃離大火，但有些最終被火焰燒傷。

▲▼巴西中西部馬托格羅索州大沼澤的水遇州立公園。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多動物在大火中喪命。（圖／達志影像／美聯社）

美洲豹已被國際自然保育聯盟（IUCN）和巴西環境部視為幾乎瀕危物種。根據研究，全球90%的美洲虎集中在南美洲，其中約50%分布在巴西的亞馬遜雨林、大沼澤、塞拉多熱帶草原（Cerrado）、巴西特有的半乾旱草原區卡阿慶嘉（Caatinga）以及大西洋叢林（Mata Atlântica）5個生物群系。

巴西生物學家朗平（Lilian Elaine Rampim）指出，美洲豹對不同的生物群系很重要，因為牠們是肉食動物，可以控制生態系統中獵物的數量，不讓食物鏈底層的草食動物大量繁殖。

城市領土的擴張，奪走了美洲豹在大西洋叢林的棲息地，威脅牠們的生存，且因兇悍，經常成為農村土地擁有者的射殺目標。而現在，美洲豹所面臨最大的威脅，是亞馬遜和大沼澤的森林火災。

巴西生物學家波柳薩（Ricardo Boulhosa）指出，這些火災是人為的，無法控制，所以變成森林大火，危害美洲豹的生存。

非政府組織Panthera研究員托爾塔托（Fernando Tortato）強調水遇州立公園的重要性，因為那裡一直是受保護的生態走廊，確保美洲豹的優質棲息地，園內有許多美洲豹可以觀察，有利於發展生態旅遊。

▲▼巴西中西部馬托格羅索州大沼澤的水遇州立公園。（圖／達志影像／美聯社）

▲觀察美洲豹是巴西大沼澤生態旅遊的主要項目之一。（圖／達志影像／美聯社）

大沼澤生物群系涵蓋巴西、波利維亞和巴拉圭，巴西範圍分布在馬托格羅索和南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul）2州，觀察美洲最大貓科動物美洲豹，是巴西大沼澤生態旅遊的主要項目之一，為當地各社區提供每年約680萬美元的淨收入。

托爾塔托指出，過去幾年，水遇州立公園也發生過火災，但從未像今年這麼嚴重。從前，美洲豹還能夠逃到附近農村土地避難，但現在整個大沼澤幾乎沒有一處安全地方。

森林火災對大沼澤動物的直接影響是對牠們造成傷亡，間接效應則是缺水或食物。美洲豹的獵物如鱷魚和水豚，因為是水生物種，可能不會受到火災太大影響，所以美洲豹有食物可吃；但草食動物就得在野火叢生的大沼澤裡尋尋覓覓，才能找到吃的。

目前還不清楚有多少動物受到大沼澤蔓延的火災影響，但因當地的植被受到大火嚴重燒毀，最近幾天，已有幾支志願者隊伍到大沼澤為動物留下水果和蔬菜等食物。

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