智慧手錶超誘人！精品錶靠「這點」存活　擁護者現身：它是資產

▲勞力士。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

蘋果智慧手錶Apple Watch先前一直都是iPhone的配件，不過這次則推出了名為「Family Setup」的功能，民眾日後即便沒有iPhone，同樣也能單獨使用。Apple Watch有許多實用的功能，這樣的智慧型手錶讓不少網友好奇，比較傳統的瑞士鐘錶，會不會從此消聲匿跡、被取代呢？

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「Apple Watch會殺死瑞士鐘錶業嗎」為題發文，蘋果發表會已經介紹了此次要推出的Apple Watch，這支手錶不但可以監視身體的健康狀況，還可以顯示運動狀態、打電話、傳簡訊等，功能眾多且實用。

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智慧型手錶的功能多且方便，除了年輕人喜歡，老年人應該也會買單；反觀傳統的手錶大多只有看時間的功能，因此原PO就好奇，像是勞力士、浪琴錶等奢華瑞士鐘錶，是不是會從此被取代，「會走向沒落嗎？」

▲原PO好奇，瑞士鐘錶是否會沒落？（圖／翻攝自PTT）

對此，多數網友都覺得瑞士鐘錶未必會被取代，「精品錶根本不會受影響，有些人要求的是品味」、「手錶還是要能搭配衣服」、「不會，在電子錶被發明後，瑞士鐘錶早就經歷過危機了」、「好的錶可以戴幾十年」、「買得起瑞士錶的人根本不care多買一支Apple Watch」、「看場合輪流戴就好，沒有取代的問題」。

另外，也有許多網友指出，兩者的取向不太一樣，「精工錶是資產」、「機械錶我覺得比較偏向藝術品吧」、「勞力士是一種貨幣不是手錶」、「一個電子產品、一個裝飾品」、「精品錶和蘋果手錶算是平行業務」、「不同取向，高級錶飾品的意義大於用途」、「客群差太多」。