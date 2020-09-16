葡萄王生技兩大專利　獲「2020倫敦國際發明暨貿易展」2金2特別獎

▲葡萄王生技兩大專利獲「2020倫敦國際發明暨貿易展」2金2特別獎。（圖／葡萄王提供）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王（1707）今（16）日宣布，以「虎乳靈芝菌絲體」及「GKF3益生菌」，獲頒「2020倫敦國際發明暨貿易展」2金2特別獎。

葡萄王表示，今年受到新冠肺炎疫情防疫措施得當，民眾戴口罩、勤洗手防治病毒意識抬頭，不過頑強的病毒沒有因此鬆懈，其中以兒童常見傳染病之一的腸病毒71型及藉由飛沫與接觸傳播H1N1新型流感最為典型。

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葡萄王指出，EV71型病毒，嚴重時會引起病毒性腦膜炎、類小兒麻痺症癱瘓及心肌炎，目前並沒有疫苗能預防EV71型感染；H1N1新型流感對於免疫力較低的族群容易併發重症死亡率也會增加，而且H1N1病毒變異度較大，就算每年施打流感疫苗，有可能對當年度的H1N1無效。

葡萄王說明，研發團隊特別將有馬來西亞國寶之稱的「虎乳靈芝」，以菌絲體液態發酵，萃取其活性物質，經證實具有預防及抑制腸病毒與流感病毒感染細胞的效益，因此獲大會金牌獎與特別獎肯定，而這項專利素材同時也製成成品，由葡萄王在馬來西亞投資的GK Bio銷售，目前月銷量已破四位數，成為大馬少數虎乳靈芝領導品牌之一，相信這次獲獎對於拓展東南亞市場更添助益。

此外，葡萄王分享，根據世界衛生組織WHO統計，全世界盛行率約為3%憂鬱症已被視為新世紀三大疾病之一Ｍ越來越多研究指出，腸道內的微生物群可能會影響行為跟情緒，透過攝入特定的益生菌，有助於改善壓力相關的情緒障礙。

葡萄王表示，自新竹販售的傳統醃製發酵高麗菜成功採集到新穎益生菌GKF3，經實驗證實在食用GKF3後，其腦中能大量提升逾200%的血清素與多巴胺，並在降低血液中發炎因子的效果十分顯著。

葡萄王指出，經過GKF3益生菌調節下，可在腸道中可發揮功效，使血清素與多巴胺濃度達到加倍的效果，同時在結合多巴胺與血清素之雙重機制下達到穩定情緒，提升好心情的關鍵，因此拿下大會金牌獎與克羅埃西亞特別獎肯定，目前GKF3菌株已在多項明星產品中使用。