台股再創高機會濃！法人建議：把握費半、加權正2 ETF佈局機會

▲法人看好台股再創高機會大。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

蘋果公司於台灣時間9月16號凌晨，舉行秋季新品發表會，兩大重點新品為新 Apple Watch 和 iPad。其中公佈iPad Air將率先採5奈米晶片，激勵昨晚台積電美國ADR盤中大漲逾6%，亦引領費城半導體指數上漲逾1.7%，最新指數收報2219點。

國泰臺灣加權正2(00663L)經理人蘇鼎宇表示，美國繪圖晶片大廠Nvidia在14日時宣布，將以400 億美元（近新台幣1.2 兆元）併購軟銀旗下矽智財（IP）廠安謀（ARM），為全球半導體業歷來最大收購案。而Nvidia在繪圖顯卡、AI晶片等領域佈局最早，相關領域皆需要強大算力，且晶片電晶體密度將進一步提高，對於先進製程需求也更大，推測Nvidia勢力擴大後，將更仰賴台積電的晶圓代工服務，也讓台積電同時成為贏家，相關訊息對於費半及台灣加權指數同時帶來大利多。

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此外在全球半導體市場方面，SEMI表示，今年受新冠肺炎疫情與國際情勢影響，線上辦公、雲端服務與遠距醫療帶動零接觸經濟，刺激半導體市場持續成長，其預估今年全球晶圓廠設備支出年增8%，為今年來第三度上修預估值，且展望2021年半導體設備支出年增24%至677億美元，料可再創下歷史新高。

蘇鼎宇補充，整體來說，加權指數在台積電領軍、新台幣維持強勢，以及全球資金寬鬆下，再站上新高位置指日可待。參照過往經驗，加權指數的年化平均漲幅，在美國聯準會QE2和QE3期間，約為Nasdaq與費半指數漲幅的45%左右，以此推估，本波台股站上13,600點，應為合理的初步目標，此時投資人可運用台灣加權正2 (00663L)等ETF介入，利用槓桿放大漲勢帶來的資金報酬率。今(16)日台灣加權正2 (00663L)盤中價格站上60元，領先大盤創下掛牌以來新高。

