　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

Apple Watch Series 6捨棄陶瓷款　最貴的是鈦金屬款賣2萬3！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蘋果發表會,Apple Watch S6,Apple Watch SE。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

▲圖中為Apple watch6（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

記者林鼎閎／綜合報導

眾人期待的蘋果發表會在今（16）日凌晨1點舉行，這次主要是發表平板以及新的Apple Watch Series 6，這次的Apple Watch Series 6在材質上捨棄了陶瓷，維持去年推出的鋁，不銹鋼和鈦。其中，鋁製型號有銀色，金色和深空灰色，還有新的藍色和（PRODUCT）RED顏色可供選擇。

不銹鋼型號有石墨，銀和金可供選擇，而鈦型號則有黑色和銀色可供選擇。 目前最貴的是Apple的鈦金屬材質，以最便宜的40毫米錶帶為例，起價為799美元（約合新台幣2萬3410元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鋁製Apple Watch型號的起價為399美元（約合新台幣1萬1690元），而不銹鋼型號的起價為699美元（約合新台幣2萬480元）。

蘋果還推出了價格較低的Apple Watch SE，起價為279美元（約合新台幣8174元），Apple Watch Series 3則以199美元（約合新台幣5830元）的價格繼續販售。

▲▼蘋果發表會,Apple Watch S6,Apple Watch SE。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

▲蘋果秋季發表會，同時推出Apple Watch S6，Apple Watch SE。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

►搶救過期票券　爽換1.5倍東森幣買一波

ET快訊
獨／黃鴻升最後身影曝光！晚間搭電梯返家　臉露疲態、對鏡子抿唇
小鬼黃鴻升驟逝！《玩很大》爛泥中最後一次錄影畫面曝光
快訊／黃鴻升遺體上車移往二殯！士林地檢相驗釐清確切死因
《玩很大》最後對話曝　吳宗憲痛失接班人哭：黃鴻升你給我回來
LIVE／黃鴻升猝逝！黃父、經紀人哭崩　警召開記者會說明
LIVE／黃鴻升家中猝逝！接體車駛入地下室　將移靈往二殯相驗
「明天就是同學會」小鬼黃鴻升猝逝　許瑋甯崩潰：你說會來的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台指期漲125點　分析師：想站穩萬三接下來是關鍵

Apple Watch Series 6捨棄陶瓷款　最貴的是鈦金屬款賣2萬3！

信用卡欠債！他問「先繳6萬還是10萬」　意外釣出銀行員解答

許勝雄：BTA簽約前非「平坦大道」 未來高階談判會更多

現賺3.4萬元！康全電訊申購破63萬筆　中籤率0.27％創今年新低

高雄銀新董事長董瑞斌今天就任　回鍋上任提4大經營方向

台北國際自行車展2021年3月登場　首次推出線上展覽

台股強漲逾百點！台積電收盤價創新高　指數漲131點收12976點

旅客攜帶口罩入境新規定！經長：250片以下免申報、免許可

台股再創高機會濃！法人建議：把握費半、加權正2 ETF佈局機會

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

天注定？婦人詐欺被通緝躲17年　追溯期再1年失效...逆向騎車遭逮

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

台指期漲125點　分析師：想站穩萬三接下來是關鍵

Apple Watch Series 6捨棄陶瓷款　最貴的是鈦金屬款賣2萬3！

信用卡欠債！他問「先繳6萬還是10萬」　意外釣出銀行員解答

許勝雄：BTA簽約前非「平坦大道」 未來高階談判會更多

現賺3.4萬元！康全電訊申購破63萬筆　中籤率0.27％創今年新低

高雄銀新董事長董瑞斌今天就任　回鍋上任提4大經營方向

台北國際自行車展2021年3月登場　首次推出線上展覽

台股強漲逾百點！台積電收盤價創新高　指數漲131點收12976點

旅客攜帶口罩入境新規定！經長：250片以下免申報、免許可

台股再創高機會濃！法人建議：把握費半、加權正2 ETF佈局機會

菅義偉就任第99屆日本首相　蔡英文祝賀：共同維護區域和平穩定

包裹藏毒…機靈外送員覺得怪秒報案！　警一條龍逮藥頭、藥腳

黑心貓舍幫幼貓打玻尿酸「整成圓臉」！　高價售出臉頰紅腫脫毛

穩健作風引不滿…美駐中大使10月離任！　環時：繼任者可能是鷹派

獨／黃鴻升最後身影曝光！晚間搭電梯返家　臉露疲態、對鏡子抿唇

小鬼家中驟逝疑摔倒喪命　專家提「住處2地點」最常發生意外！

北市議會開議！國民黨聚焦美豬　要求柯文哲17日市政報告前表態

樹人家商餐飲科學生扮義廚　結合畫眉鳥協會NG蔬果變美味佳餚

羅東「經典小鎮」立牌！遊賞林蔭之美...吃遍夜市美食

梅威瑟不愧炫富拳王！生涯賺破903億　隨手撒12.7億買豪車名錶

小鬼驚見《玩很大》合照「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

財經熱門新聞

即／大樂透頭獎1億開出！一注獨得獎落彰化

新手想存台積電　同事笑歪：笨蛋

失業沒錢生活！友人介紹「日薪1100」工作

1張10萬太貴？親民版0050只要1/4價

人夫領13萬「給小三零用錢」神展開…萬人敲碗

美德醫攻漲停！分析師「二度槓上」嗆：破100股票全出清

四個開車情境測出隱藏版駕駛性格

美海關扣押2000副「山寨AirPods」　3天後澄清：是別家真品

開出郭台銘無法拒絕的條件　徐旭東奇襲組「泛遠傳」聯軍

總獎金逾14億！台彩推2款刮刮樂

錯過藏壽司還有汎德永業！抽到現賺21萬

一票全靠爸媽繳頭期款　他教：買小間來跳

擺脫月光族！Richart推2子帳戶功能

快訊／今彩539「12天開11注」頭獎！桃園1注獨得

更多熱門

相關新聞

Apple Watch ECG悄悄獲得許可證

Apple Watch ECG悄悄獲得許可證

Apple Watch在國外提供心電圖（ECG）功能已久，不過在台灣遲遲未能正式開啟這項功能；只不過現在這項功能已經悄悄通過衛福部許可證字號，也就是說台灣果粉不久之後及可享受到Apple Watch的心電圖功能了！

Apple Watch開「減配」第一槍！盒裝不再納豆腐頭

Apple Watch開「減配」第一槍！盒裝不再納豆腐頭

Apple Watch 鯨吞全球市佔 55％！　「SE」版價格可望腰斬進擊

Apple Watch 鯨吞全球市佔 55％！　「SE」版價格可望腰斬進擊

彭博：Apple Watch 6、全螢幕 iPad Air 明晨亮相！　再揭11月問世新品

彭博：Apple Watch 6、全螢幕 iPad Air 明晨亮相！　再揭11月問世新品

iPhone 12 不夠力　120Hz再等等！　分析師曝 Apple Watch 外觀新設計

iPhone 12 不夠力　120Hz再等等！　分析師曝 Apple Watch 外觀新設計

關鍵字：

Apple WatchSeries 6陶瓷鈦金屬不銹鋼

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／小鬼黃鴻升驚傳北投過世！

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

快訊／黃鴻升猝逝！爸奔奇岩派出所

黃鴻升36歲逝！8年前查出「遺傳病史」

小鬼過世！緋聞女友峮峮聽記者講才知

小鬼黃鴻升父親悲痛發聲！

小鬼黃鴻升「疑心肌梗塞」倒浴室門口亡！

即／黃鴻升北投猝逝！接體車抵達住家樓下

《玩很大》小鬼黃鴻升過世　KID崩潰

猝逝現場曝！小鬼爸「喊人無回應」開門驚兒子遺體

小鬼IG最後發文曝光！　死訊前1天才開心互動愛犬

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

小鬼突逝！網曝3天內超毛巧合：都36歲離世

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面