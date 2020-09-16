Apple Watch Series 6捨棄陶瓷款　最貴的是鈦金屬款賣2萬3！

▲圖中為Apple watch6（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

記者林鼎閎／綜合報導

眾人期待的蘋果發表會在今（16）日凌晨1點舉行，這次主要是發表平板以及新的Apple Watch Series 6，這次的Apple Watch Series 6在材質上捨棄了陶瓷，維持去年推出的鋁，不銹鋼和鈦。其中，鋁製型號有銀色，金色和深空灰色，還有新的藍色和（PRODUCT）RED顏色可供選擇。

不銹鋼型號有石墨，銀和金可供選擇，而鈦型號則有黑色和銀色可供選擇。 目前最貴的是Apple的鈦金屬材質，以最便宜的40毫米錶帶為例，起價為799美元（約合新台幣2萬3410元）。

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鋁製Apple Watch型號的起價為399美元（約合新台幣1萬1690元），而不銹鋼型號的起價為699美元（約合新台幣2萬480元）。

蘋果還推出了價格較低的Apple Watch SE，起價為279美元（約合新台幣8174元），Apple Watch Series 3則以199美元（約合新台幣5830元）的價格繼續販售。

▲蘋果秋季發表會，同時推出Apple Watch S6，Apple Watch SE。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）