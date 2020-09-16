無薪假北市增幅最大　勞動部：主要是航空、精品業受到衝擊

▲批發零售業受到邊境管制影響，無薪假人數攀升。（圖／記者張一中攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（16）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，本期實施事業單位來到840家，實施人數為1萬6865人。跟上期公布的數據相比之下，本次一口氣增加174家，人數增加1566人。多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

從勞動部所公布的數據來看，實施家數最多的前三名行業依序為製造業262家、批發及零售業289家、支援服務73家；實施人數前三名依序為製造業1萬392人、批發及零售業2822人、運輸及倉儲業1345人。

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另外，從這次的數據來看，台北市的無薪假家數與人數出現大幅增加，家數增加164家來到226家，人數則增加2130人，來到2721人，對此勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，從資料上來看，主要是因為邊境管制的關係所導致，因為這次數據上來看，批發零售、運輸及倉儲、旅行社等相關業者皆出現明顯增幅，若再從裡頭業者名稱來分析，就能看明顯看出主要就是一些航空業者與精品業者因觀光客減少所導致。

黃維琛說，由於邊境管制衝擊到了住宿餐飲業者與旅行社，雖然先前因為暑假關係以及振興券的關係讓國內的批發零售業及住宿餐飲的減班休息情況減少，不過現在看來最主要還是邊境管制，導致觀光相關產業持續減班休息。