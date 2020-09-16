菅義偉20人內閣名單出爐！安倍胞弟首入閣...8人續任原職

▲菅義偉當選自民黨新任黨魁，將成為下屆日本首相。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三稍早正式內閣總辭，結束7年8個月的任期，自民黨新任黨魁菅義偉與其內閣預計於16日正式上任，如今內閣名單出爐，將由原厚生勞動大臣加藤勝信擔任官房長官一職，副首相與財務大臣則繼續由經驗豐富的麻生太郎續任。

菅義偉14日當選自民黨總裁後表示， 他將會承接安倍政府的相關政策，並組織真正為民服務的內閣。菅義偉預計將於16日下午的參眾兩院本會議被指名為日本第99屆首相，並即刻進行組閣，此後在皇居接受首相任命式與閣僚認證式後，新內閣正式上任。以下為您整理最新出爐的菅義偉內閣20人名單。

【菅義偉內閣名單】

●官房長官：加藤勝信（原厚生勞動大臣）

●副首相兼任財務大臣：麻生太郎（續任）

●外務大臣：茂木敏充（續任）

●文部科學大臣：荻生田光一（續任）

●經濟產業大臣：梶山弘志（續任）

●環境大臣：小泉進次郎（續任，前首相小泉純一郎次子）

●東京奧運擔當大臣：橋本聖子（續任）

●經濟再生大臣：西村康稔（續任）

●國土交通大臣：赤羽一嘉（續任，公明黨）

●總務大臣：武田良太（原國家公安委員長）

●行政改革擔當大臣：河野太郎（原防衛大臣）

●法務大臣：上川陽子

●厚生勞動大臣：田村憲久

●國安公安委員長：小此木八郎

●數位大臣：平井卓也（新設）

●農林水產大臣：野上浩太郎

●防衛大臣：岸信夫（安倍晉三胞弟）

●復興大臣：平澤勝榮

●一億總活躍大臣：坂本哲志

●大阪世博擔當大臣：井上信治元（新設）

▲安倍晉三與菅義偉。（圖／路透）



現年71歲的菅義偉14日下午以377票的高票打敗對手石破茂、岸田文雄，當選自民黨新任總裁，預計將成為接任安倍晉三的下一任日本首相。他在宣布當選感言時表示，自己出身於秋田農家，沒有地緣背景也沒有血緣背景，就這樣進入了政壇，可以說是「從零開始」，未來他將會傾注自身的力量，為日本以及全國民效力。菅義偉也承諾，當選首相後，將會承接安倍晉三的志業，努力推動相關政策，並組成一個為人民服務的內閣。