WTO判決僅是中國「書面」勝利！　彭博：不會改變「美國優先」政策

▲世界貿易組織（WTO）裁定，美國對中國發起的關稅戰違反國際規則。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

世界貿易組織（WTO）裁定，美國對中國發起的關稅戰違反國際規則，這也是WTO針對總統川普對多國做出關稅措施後的首度敗訴判決。《彭博》指出，這項判決無法阻止「美國優先」的貿易策略；美國貿易代表萊特海澤也說，這更確立了川普想要解散WTO等多個國際組織的外交策略。

根據《彭博》報導，彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員鮑恩（Chad Bown）認為，這一裁決給了中國「書面上」的勝利，但實際上並無任何意義，無法改變川普政府「美國優先」的貿易政策。尤其是WTO的上訴法院已經在美方的杯葛下形同解散，只要美方對此裁決提出上訴，就會讓它失效，「這場爭端沒有贏家，美國、中國，尤其是WTO，都是輸家。」

北京當局指出，希望美國可以充分尊重這份裁決；但萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，這項裁決沒有替智慧財產權的糾紛提出任何補救，因此更確立了川普想要解散包含WTO等幾個多邊國際組織的外交策略．

萊特海澤在聲明中說，這份裁決不會對中美第一階段貿易協議造成影響，但必須允許美國保護自身不受不公平貿易的影響，「川普政府不會讓中國利用WTO來佔美國工人、企業、農民與牧場的便宜。」

除此之外，鮑恩也說，儘管WTO的裁決看似在國際法方面替中國鋪平道路，但實際上在美方發起關稅戰後，北京也採取了相對應的措施，「可以說中國的報復性關稅也違反了WTO的規則。」

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