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川普曾想「暗殺」敘利亞總統：他x的幹掉他！　結果遭國防長阻止

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▲▼川普和潘斯（Mike Pence）於美東時間周一（24日）接受共和黨提名搭檔競選2020，地點在北卡羅萊納州夏洛特（Charlotte）。（圖／路透）

▲美國總統川普證實曾想暗殺敘利亞總統阿塞德。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

美國總統川普15日表示，他在2017年時曾經想要暗殺敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad），但遭到前國防部長馬提斯阻止。此言也證實了調查記者伍華德（Bob Woodward）2年前出版的《恐懼：川普入主白宮》一書內容所言不假。

調查記者伍華德2年前出版的《恐懼：川普入主白宮》（Fear：Trump in the White House）一書中提到，2017年4月17日敘利亞發生化學武器攻擊平民事件後，川普直接告訴前國防部長馬提斯（Jim Mattis），「讓我們他媽的殺了他！讓我們進去，讓我們把他們通通幹掉。」

▲▼敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad）。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad）。（圖／達志影像／美聯社）

川普起先在2018年否認這一說法，並表示這本書的內容都是虛構的，他從來沒有想過要暗殺阿塞德，未來也不會想要這麼做。

根據《Politico》報導指出，川普15日接受《福斯新聞》採訪時證實此事，「我確實寧願殺了他，但馬提斯反對大部分的做法。」此舉也讓川普大為不滿，直接在節目上批評馬提斯「名過其實」，是個糟糕的領導人也是糟糕的將軍；馬提斯最後也在2019年1月1日去職。

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