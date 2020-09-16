平安夜踢打4歲兒到腸破裂　「整晚丟著等死」狠媽堅稱無罪3年

記者黃翊婷／綜合報導

29歲的筒井麻衣3年前涉嫌在家中與同居男友共謀，對當時年僅4歲、2歲的兩名兒子施暴，其中大兒子步夢遭到毆打、踢踹，導致腸膜破裂，卻被放置一整晚，最終不幸在聖誕節離世。然而，筒井至今仍堅稱自己是無罪的，她一審被判處9年有期徒刑，不滿提出上訴，昨日（15日）則被大阪高等法院裁定駁回。

▲年僅4歲的步夢還來不及長大，就被媽媽和男友打死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

根據《関西テレビ》報導，筒井原本帶著兩名兒子與男友同居，一家人一起生活在大阪府箕面市的公寓，2017年12月24日這天她與男友共謀，對4歲長男步夢以及2歲的小兒子施暴，打完之後就將兩人丟著不管。

步夢遭到毆打、踢踹，肚子挨了好幾拳，導致腸膜破裂，卻沒有及時獲得治療，最終在隔日，也就是聖誕節當天，因為腹腔出血死亡。事後筒井和男友相繼挨告，她一審被依傷害致死罪判處9年有期徒刑。

然而，筒井這3年來一直堅稱自己無罪，並把一切責任推給男友，自稱當時僅憑她一人之力，根本無法阻止男友的暴行。不過，大阪高等法院審判長和田真認為，男童身上有毆打、踢踹甚至是咬痕，此案應為共謀，且由筒井主導，最終不採信她的說詞，裁定駁回。