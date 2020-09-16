考慮引進陸製新冠疫苗！韓政府證實「效果佳」：先讓3000萬人施打

▲南韓國務總理丁世均8月29日前往大田，視察韓國生命工學研究院疫苗研發狀況。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國務總理丁世均（정세균）昨（15）日召開會議時表示，已研擬方案引進3000萬份的新冠病毒（COVID-19）疫苗，在第一階段先讓60%的民眾施打。中央防疫對策本部副本部長權埈郁（권준욱）對此透露，南韓政府考慮引進中國廠商所製造的疫苗。

根據韓媒《朝鮮日報》，權埈郁15日在例行記者會上表示，「目前全球共有179支新冠疫苗處於研發中，34支疫苗投入臨床實驗，有9支疫苗已進入臨床實驗第三階段候選，其中有4支疫苗來自中國。無論如何，安全性應為最優先考量項目，與其將焦點著重在疫苗生產國家、製藥廠，不如以科學根據為基礎，專精於取得一定數量疫苗。」

南韓保健福祉部保健產業政策局長林仁澤（임인택）則透露，「正透過外交管道監控中國製藥廠國藥集團所研發的疫苗。據我所知，疫苗出現異常反應等副作用的機率極低，且效果佳。目前食藥處正在分析國藥集團研發疫苗的效果與安全性，若證實具有良好效果，將啟動協商體制、優先購買。」

根據大陸官媒《人民日報》12日的報導，國藥集團中國生物所研發的2款新冠疫苗已率先讓數十萬人接種，其中並無一人傳出不良反應、且零感染，而派遣至高風險感染國家與地區的數萬名人員中，在接種後也未傳出感染案例。

據悉，南韓政府將個別與全球研發、量產新冠疫苗的製藥廠商溝通訂購，率先取得2000萬份疫苗，同時與「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）分配1000萬份疫苗，在第一階段時先行讓包括醫療人員等3000萬人接種，佔南韓總人口比率為60%，之後掌握、分析南韓國內藥廠疫苗研發動向，推動第二階段新冠肺炎購買，使境內接種人口超過70%。

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