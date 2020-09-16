雲端最前線／專訪金管會主委黃天牧 翻轉金融業再創新榮景！

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創新科技時代開啟，金融業更加速質變中，金管會也祭出六大興利方案，要讓國內金融業「長治久安」，朝向創新及永續發展，並落實普惠金融。未來金管會將如何啟動「金融科技發展路徑圖」，籌組金融科技國際隊打世界盃？面對層出不窮的資安威脅，國內金融機構又該如何提早預防「超前部署」，完備防護體系？《雲端最前線》16日邀請金管會主委黃天牧與主持人楊文嘉深度探討。

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者陳心怡攝）

近年來全球積極推動永續經營，ESG已經成為國際顯學，金管會更加快腳步，將公司治理版本由2.0晉升為3.0，健全ESG生態體系，並進一步推出綠色金融2.0版，讓金融資金可以助「ESG產業」一臂之力。未來公司治理3.0藍圖將強打哪些主軸？為了接軌國際保險資本標準(ICS)2.0，金管會如何分階段推動，建立台灣保險業新一代清償能力制度？綠色金融2.0又有哪些核心策略？

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高齡化社會來臨，過往單一或僅具少數功能信託商品的模式，已不符合長壽所需，同時高齡者容易遇到財務詐騙或金融剝削，金管會將推動信託2.0計畫，量身打造全民需要的信託商品與服務。信託2.0「全方位信託」將如何打造有溫度的服務，讓信託業務不再是有錢人專屬權利，而是可以滿足全民所需的普惠金融？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。