她拎包裹進電梯　才提醒「小心感應器」下秒誤觸…半身塞縫夾成斷屍

▲凱莉遭到電梯夾死。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

電梯帶給人方便，卻也暗藏索命危機。美國波士頓一處公寓，日前一名男子突然情緒崩潰地大吼「她死了！她死了」，讓居民心裡一驚，上前查看竟發現一名任職在波士頓大學的講師，竟夾在樓層與電梯門的中間，已經沒有生命跡象，而死者的手就掛在旁邊卡住的箱子上。

根據英國《每日星報》報導，該名男性目擊者表示，自己看到死者死狀悽慘的卡在電梯縫的夾層中，而上一秒才剛聽到刺耳不尋常的尖叫聲。據悉，該名女性死者為38歲的波士頓大學講師凱莉（Carrie O’Connor）當時她正在搬運一個相當沉重的箱子。

▲電梯暗藏危機。（圖／示意圖／pixabay）

另外一名女性目擊者表示，她看到凱莉準備搬一個箱子上樓，當時還特別叮嚀，「要小心一點，因為你必須先把電梯外門拉開，再走進去，然後按下停開鈕，但如果你有東西在裡面就要小心，因為它有一個自動關門啟動感應」。

卻沒想到下一秒，感應器果然被觸動，凱莉人站在電梯門口，但電梯就開始運轉，導致最終整個人被夾在電梯夾層內。警方接獲報案後，趕往現場卻發現凱莉已經沒有生命跡象，當場宣布死亡。目前正在調查電梯公司責任與運轉問題，而鄰居則猜測，很可能包裹加上死者重量超重，導致運轉出包。

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