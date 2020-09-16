口罩商群聚感染激增！南韓日增113例染疫...政府急推「線上掃墓」

▲南韓新冠單日新增病例仍維持三位數，加上2周後是中秋連假，防疫上不可掉以輕心。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）單日新增病例仍維持三位數，主要集中於首都圈教會、醫療院所、小規模聚會等，由於中秋（추석，南韓人稱秋夕）連假將至，可能有大規模返鄉潮與人口移動，在防疫上仍不可鬆懈！

根據統計，截至16日0時為止，南韓今（16）日上午9時30分共通報113起病例，其中105例為境內感染、8例為海外感染；目前南韓共累計22504例確診、維持367例死亡。

根據《韓聯社》報導，南韓2099所高中與428間指定補習班16日上午如期舉行由韓國教育課程評價院所主辦的高三模擬考，共有近49萬名考生戴著口罩應戰。南韓副總理兼任教育部長俞銀惠（유은혜）表示，2021學年度的大學入學考試將於12月3日如期舉行。

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈共新增81例（首爾佔49例、京畿道佔24例、仁川佔8例）；全羅北道新增5例；大邱與釜山各新增4例；光州、忠清北道、忠清南道、慶尚北道、慶尚南道各新增2例；大田新增1例。

▲南韓防疫當局下修首都圈防疫守則，室內用餐須維持1公尺距離。（圖／達志影像／美聯社）

其中，首爾市松坡區「我們教會」（우리교회）累計10例確診；首爾市西大門區延世大學塞布蘭斯醫院，包括醫院員工、患者、家屬、看護等，共累計32例確診；大田市健康食品說明會累計59例確診；首都圈登山聚會累計43例確診；京畿道利川市日間保護中心累計18例確診。

而根據首爾市府16日通報，位於江南區的口罩流通商「K保健產業」群聚感染病例驟增，目前已累計21例。

南韓防疫當局表示，目前感染案例集中在事業說明會、大型醫療院所、療養院等，加上感染途徑位名患者佔25%，呼籲全國民眾在2周後的中秋連假停止不必要外出、取消返鄉計畫，並且利用政府所架設的網站（e하늘장사정보정보시스템），在線上進行「遠距掃墓」。

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