　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她爬瀑布想拍美照「跌墜30m谷底」　閨蜜伸手想拉…卻跟跌成雙屍！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲布魯娜與莫妮克是超好閨密。（圖／翻攝自當事人臉書、IG）

▲布魯娜與莫妮克是超好閨密。（圖／翻攝自當事人臉書、IG）

記者陳亭伃／綜合報導

閨密出遊卻一起發生憾事。一對分別為18、19歲的閨蜜日前在巴西一處風景區散步時，一起爬上瀑布的頂端，想要留下深刻的回憶照片，但卻因為附近地面濕滑，其中一人從30公尺高的地方滑倒，另一人因為想要伸手拉住對方，卻不慎一起失足墜落，兩人頭部受到重創後身亡，讓親友們相當震驚不捨。

根據英國《太陽報》報導，18歲的布魯納（Bruna Vellasquez）和19歲的莫妮克（Monique Medeiros）是非常要好的姊妹淘，案發當天兩人相約一起到瀑布風景區散步。兩人走到瀑布時決定爬上頂端拍下壯麗的照片，卻沒想到因為地面濕滑，導致布魯娜當場從30公尺高的地方墜落，一旁的莫妮克著急的想要拉住朋友，也跟著一起摔下去。

救援人員接獲報案抵達時，布魯娜早已沒有生命跡象，莫妮克則是被立刻送往醫院急救，但在途中就不幸傳出斷氣的消息。這消息一傳出，讓身邊的親友都相當難過，因為兩人的好交情，對於友誼而言相當難得。

莫妮克的前同事表示，莫妮克就是一個很溫暖的女孩，很樂於幫助別人，她跟布魯娜是非常要好的姊妹淘。據悉，兩人失足的瀑布區相當漂亮，等同於當地的秘境，需要通過一段小路才能達到，但該區還被認為是危險區域。

►東西這樣買起來

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
小鬼36歲猝逝　高大成揭「2種可能」
快訊／小鬼黃鴻升猝逝！《玩很大》哀痛發文：這次玩太大了
乾爹小鬼黃鴻升猝逝　梧桐妹哀痛吐2字！
小鬼黃鴻升才「答應當伴郎」　女星淚崩：記得來祝福我們
違法飼養比特犬最高罰25萬！遛「6類危險犬」沒戴透氣口罩罰金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全船只有她死！棕髮妹燦笑自拍登導覽船　「幾分鐘後整船翻」她漂成浮屍

跨性別辣妹遭雙刀猛刺　「破洞屍從7樓丟下」橫臥大街…親哥崩潰！

他砸爛女友嫩臉＋爆眼球　「塞豬籠藏屍」怕鬼跟…竟撕衣服求灑避邪水！

愛妻哥幫買衛生棉　遭超市大媽爆吼「你是變態啊」爬回車上哭成淚人兒！

美新總統最棘手問題！中美角力轉「南海抗衡戰」　九段線爭議一次看

路透：美國加碼對台軍售　一次端出「7種武器」打破慣例

新冠死亡人數東南亞第一　印尼祭奇招：不戴口罩就去挖墳

男童生前哭喊媽！肥後母虐死9歲兒「塞行李箱踩跳」　僅須關22年

43名醫學生參加「病毒趴」確診　法國大學剛開學就急停課

美阿肯色州「肉品加工廠」234名員工確診！　中國禁止進口

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

天注定？婦人詐欺被通緝躲17年　追溯期再1年失效...逆向騎車遭逮

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

路透：美國加碼對台軍售　一次端出「7種武器」打破慣例

新冠死亡人數東南亞第一　印尼祭奇招：不戴口罩就去挖墳

男童生前哭喊媽！肥後母虐死9歲兒「塞行李箱踩跳」　僅須關22年

43名醫學生參加「病毒趴」確診　法國大學剛開學就急停課

美阿肯色州「肉品加工廠」234名員工確診！　中國禁止進口

川普獲2021年諾貝爾和平獎提名　大西洋月刊痛批：不如直接廢了

她爬瀑布想拍美照「跌墜30m谷底」　閨蜜伸手想拉…卻跟跌成雙屍！

南韓統一部長訪板門店！慶「平壤共同宣言」2周年　籲重建韓聯辦

違規交通遭追捕！他棄車留下彩票　警方PO文：你中獎了記得來認領

7小時空白...女研究員遭勒斃「離奇無抓痕」　清潔工颱風前夕棄屍

路透：美國加碼對台軍售　一次端出「7種武器」打破慣例

欠收！史努比變身「迷你飲水機」萌爆　最新5款療癒周邊加購才買得到

全球首家金融業獲獎！　中信金減碳拿下聯合國能源管理卓越獎

中職／吳桀睿適時二壘安逆轉　3局樂天1比2統一

上班突癱軟！20多歲OL「尿出白膿」…醫揭壞習慣驚：毒性大爆發

眾星「一片黑」哀悼小鬼！徐若瑄巧貼宣傳照　粉絲悲喊尷尬了

日職／王柏融先發3打數無安打退場 　失誤上壘回來得分

《如果還有明天》原唱薛岳逝世30週年！　紀念演唱會「陣容超大咖」

中職／蔣智賢傳球失誤送分、張正偉超前二壘打　2局富邦3比1中信

小鬼黃鴻升猝逝家中！網擔心：這樣算凶宅嗎？　內政部函釋有答案

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

國際熱門新聞

17歲少女「假訂披薩」斃了外送員

檢查急速鞦韆遭高空甩飛！21歲工人墜地慘死

即／WTO：美國對中國關稅戰違法

1少年田裡午睡　收割機直接絞爛

iPhone 12最新開賣時間曝光　「最後預購日期」出爐

北極最大　格陵蘭冰架斷裂入海

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

即／安倍內閣正式總辭！59秒影片感動道別

全班誦經！5學生上課突尖叫痛哭　校方緊急提早放學

連續性服務6人！41歲人妻裸死床上

挺環保　英30正妹露乳遭男警架走

繼父射中小鹿　近看發現是11歲兒

資優男大生闖女宿偷拍　法庭上曝被神棍「綠爆」導致不舉

6張小朋友就抱回！　蘋果Apple Watch「下殺到5900」

更多熱門

相關新聞

抱怨姊妹淘「男友控制慾太強」她慘遭閨密爆頭亡

抱怨姊妹淘「男友控制慾太強」她慘遭閨密爆頭亡

姊妹淘、閨密之間的感情真的都堅不可摧嗎？巴西一名14歲的少女，因為閨密與自己也欣賞的男生交往，兩人多次因為這樣鬧脾氣，未料日前少女竟將閨密騙到家中，朝對方的臉部開槍，事後發現自己鑄下大錯，口口聲聲向警方表示，「絕對不是故意的」。但經過警方抽絲剝繭調查，發現兩人早在過去就因為男方多次起了口角、感情疏離。

套房借閨密住變凶宅　她要賠房東500萬

套房借閨密住變凶宅　她要賠房東500萬

女瀑布旁拍美照　未婚夫目睹墜崖

女瀑布旁拍美照　未婚夫目睹墜崖

他爬15m瀑布頂拍照　「腳滑墜崖」血染瀑布水

他爬15m瀑布頂拍照　「腳滑墜崖」血染瀑布水

機車與腳踏車車禍騎士摔落山坡

機車與腳踏車車禍騎士摔落山坡

關鍵字：

閨密瀑布摔落風景

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／小鬼黃鴻升驚傳北投過世！

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

小鬼黃鴻升「疑心肌梗塞」倒浴室門口亡！

快訊／黃鴻升猝逝！爸奔奇岩派出所

黃鴻升36歲逝！8年前查出「遺傳病史」

小鬼過世！緋聞女友峮峮聽記者講才知

《玩很大》最後對話曝光　吳宗憲痛失接班人...泣哭：小鬼黃鴻升你給我回來！

小鬼黃鴻升父親悲痛發聲！

猝逝現場曝！小鬼爸「喊人無回應」開門驚兒子遺體

即／小鬼相驗結果出爐！檢方曝：家屬同意解剖

《玩很大》小鬼黃鴻升過世　KID崩潰

獨／黃鴻升最後身影曝光！臉上略顯疲態

即／黃鴻升北投猝逝！接體車抵達住家樓下

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面