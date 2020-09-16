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抗議「關係正常化」協議！巴勒斯坦爆示威　怒吼譴責：恥辱背叛

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▲加薩走廊示威，抗議阿拉伯聯合大公國、巴林與以色列簽署關係正常化協議。（圖／路透）

▲加薩走廊爆發示威，巴勒斯坦民眾抗議阿拉伯聯合大公國、巴林與以色列簽署關係正常化協議。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

阿拉伯聯合大公國（UAE，下稱阿聯）、巴林15日在美國總統川普的主持之下，與以色列簽訂關係正常化協議，達成中東和平里程碑。但是，巴勒斯坦對此非常不滿，數百人在約旦河西岸的納布盧斯（Nablus）與加薩走廊的西布倫（Hebron）示威，對此表達譴責。

《半島電視台》報導，示威者揮舞著巴勒斯坦旗幟，高舉的標語寫著「叛國」、「反對與占領者（關係）正常化」、「恥辱協議」。一些人憤怒踐踏、燃燒以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、巴林國王哈麥德（Hamad bin Isa Al Khalifa）、阿聯阿布達比邦王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al-Nahyan）與川普的照片。

▲加薩走廊示威，抗議阿拉伯聯合大公國、巴林與以色列簽署關係正常化協議。（圖／路透）

▲示威者燒毀4國領袖的照片。（圖／路透）

示威者伊薩（Emad Essa）表示，許多加薩年輕人只因示威反對以色列，就失去雙腳，終身跛行，「在西岸與耶路撒冷，以色列的推土機持續拆除巴勒斯坦人的家園，每天在巴勒斯坦的村莊與城市裡進行種族清洗」，而這些都只是冰山一角。

伊薩認為，阿聯和巴林是在「獎勵」以色列罪行，「這些協議是領導人額頭上的恥辱汙點，以非常低廉的價格出賣了巴勒斯坦的志業」。

▲加薩走廊示威，抗議阿拉伯聯合大公國、巴林與以色列簽署關係正常化協議。（圖／路透）

▲巴勒斯坦將阿拉伯國家與以色列的協議視為一種背叛。（圖／路透）

另一名示威者烏達（Ibrahim Ouda）說，巴勒斯坦人會團結起來，對抗「所有想要破壞巴勒斯坦人權利的陰謀」，「在這個區域實現和平的唯一途徑就是給我們自由，結束占領」。另一名抗議人士哈桑（Osama Hasan）認為，此協議簡直是在「巴勒斯坦人背後捅一刀」，但也誓言持續奮鬥，贏得自由。

此外，巴勒斯坦政府所在地拉馬拉（Ramallah）大約200人湧入示威。巴林北部也發生小規模示威，數十人走上街頭，反對以色列。

▲▼巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）。（圖／路透）

▲巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）也表示譴責。（圖／路透）

巴勒斯坦指出，此協議是對於他們的背叛。自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）說，「除非以色列結束占領，否則這個地區的和平，安全與穩定將不會實現」。巴勒斯坦人民抵抗統一司令部呼籲示威者拒絕此協議，並稱15日應該被視為「黑色旗幟在所有廣場、建築與家園被升起的哀悼之日」。

巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動組織「哈馬斯」（Hamas）表示，此協議不會帶來和平，「這個地區的人將繼續把占領當成他們真正的敵人」。巴勒斯坦民族解放運動「法塔赫」（Fatah Party）也說，「今天在華盛頓發生的事，是阿拉伯官方秩序崩潰的形式」。

許多巴勒斯坦人把此協議視為一種「背叛」，社會運動者也在社群媒體上推出阿拉伯語「黑色之日」（Black Day）的標籤。

▲▼川普在白宮宣布，以色列、阿聯酋達成和平協議。（圖／路透社）

▲川普在白宮宣布，以色列、阿聯酋達成和平協議。（圖／路透社）

在美國斡旋之下，阿聯、巴林與以色列在白宮簽屬關係正常化協議，成為繼1979年埃及、1994年約旦之後與以色列建立外交關係的阿拉伯國家。

與此同時，2枚火箭從加薩發射墜落在以色列城市亞實基倫（Ashkelon）與阿什杜德（Ashdod）。根據以色列紅大衛盾會（The Magen David Adom），醫護人員治療與疏散2位沒有生命危險的傷患。但是，目前沒有組織承認發動攻擊。

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