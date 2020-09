17歲少女「假訂披薩」誘外送員上門！發狠開槍斃了他　男友也慘死

▲美國一名披薩外送員在工作時遇上「假訂單真搶劫」,被嫌犯槍殺身亡。(示意圖/免費圖庫pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

美國印第安那州的達美樂比薩(Domino's Pizza)外送員約書亞(Joshua Ungersma)接獲訂單,把餐點送到拉法葉(Lafayette)北16街2000街區,未料卻遭「客戶」持槍搶劫。他為了自我防衛,開火抵抗,導致一名男嫌死亡,但自己也身中多槍喪命。

綜合《鏡報》與《拉法葉日報與信使報》,17歲少女潔琳(Jaelynn Billups)與男友阿爾貝托(Alberto Vanmeter)8月31日訂購比薩,誘使外送員來到一間本已無人居住的房屋。

附近住戶、目擊者派翠克(Patrick Gibson)在家中聽見槍響,走出來詢問一切是否安好,聽見約書亞回應一切都好,但要求協助報警。他的室友正在通報時,潔琳直接朝著外送員開槍。

警方大約晚間11時15分左右接獲通報,抵達現場時,37歲的約書亞已經倒地身亡,口袋裡有一把口徑.38的左輪手槍。19歲的阿爾貝托也被射殺,屍體旁有1個比薩盒、2杯飲料與現金。

