安倍胞弟登場！「親台派」岸信夫任新內閣　日台安全合作引關注

▲岸信夫（圖／ETtoday資料照）。

文／中央社

日本首相安倍晉三明天將交棒給自民黨新任黨魁菅義偉。傳出安倍的胞弟、眾議員岸信夫內定新內閣的防衛大臣，在日本政壇屬「親台派」的岸信夫主張日美台進行安全保障對話。

現年61歲的岸信夫是眾議員，也是對台灣相當友好的日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」（日華懇）幹事長，日本政壇有支持台灣的行動都可看到他居間扮演要角。總統蔡英文、副總統賴清德過去在野時訪日期間，幾乎都安排與岸信夫見面。

從前首相岸信介（安倍外祖父）、佐藤榮作（安倍外叔公），到前外相安倍晉太郎與其妻安倍洋子，至安倍晉三和弟弟岸信夫，安倍家族三代與台灣友好，堪稱是台灣的超級麻吉。

2015年10月，時任民進黨主席的蔡總統造訪首相安倍晉三的故鄉山口縣，由岸信夫全程陪同，很多人認為岸信夫是代替哥哥盛情款待蔡英文。

特別重要的是，在台日安全保障議題上，岸信夫也大力為發台聲，扮演重要角色。

日本產經新聞發行的雜誌「正論」去年年底推出以「台灣危機」為題的增刊，曾任外務副大臣（外交部副部長）的岸信夫在文中表示期待美日台進行安全保障對話。

岸信夫指出，要探討當下的台灣，一定要注意美國的動向。對於美國政府比以往更支持台灣，他給予高度肯定，但他知道這可能讓中國不悅，中國在受到美國的壓力後，有可能轉而對台施壓，在此情況下，日本該怎麼做變得很重要。

他認為，美國有一部台灣關係法，在安全保障上可守護台灣；而台日關係雖友好，卻無相當於台灣關係法的法律。日本根據憲法要協防台灣有實際上的困難，但也不能什麼都不做。

在安全保障政策方面，安倍主張「積極的和平主義」，2015年通過包含部分容許行使集體自衛權的安全保障相關法。修憲議題是安倍長年的心願，他曾數度重申要修改日本和平憲法，將自衛隊明確寫入憲法第9條，確認自衛隊的地位。

對此，岸信夫和胞兄安倍一樣主張修憲，確認自衛隊在憲法中的地位。而對於日本是否擁核武一事，岸信夫主張應權衡國際局勢的變化進行研議。

蔡總統去年2月接受「產經新聞」專訪時呼籲日本與台灣進行安保對話。對此，岸信夫認為，日台應直接進行安保對話，而且最重要的是要有美國的參與。他強調，應努力促成美日台安保對話，這可從民間的「第2軌」對話做起。

岸信夫也建議，如同美國派遣軍人進駐美國在台協會（AIT）一樣，日本也應建立相同體制，派遣主力級自衛隊員進駐在台北的日本台灣交流協會，這可與台灣的軍方建立關係，以防有意外事件發生。

在台灣的國際參與上，岸信夫認為就日本來說，確保台灣國際活動空間很重要，例如支持台灣參加世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO），日本應更積極協助台灣加入國際社會。

岸信夫也建議，日本政府可推動政要訪台，台日沒邦交，外務大臣不可能訪台，不妨派副大臣級的政要訪台。

今年1月11日台灣總統大選結果揭曉，岸信夫12日前往總統蔡英文官邸，祝賀蔡總統大勝，並指出蔡總統在選戰中多次提到這次的選舉是人民捍衛民主與自由的選舉。他也說，從去年的香港反送中問題，以及中國在區域的舉動等，日方都高度關注。

岸信夫強調，日本與台灣、美國一樣，都著眼自由、民主的印太戰略，相信這是維護此區域自由民主非常重要的基礎，他期盼台灣在維護區域和平穩定的過程中，能夠扮演更重要的角色。

此外，日華懇去年3月27日在東京召開年度會議，岸信夫在台上宣讀力挺台灣的決議文，主要內容為：「日華懇認為憑藉力量改變現狀是國際社會的威脅，在尊重自由、民主及法治等基本價值下，將與台灣攜手維護國際秩序。」

決議文指出，如果台灣接受跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）原則且符合所定高標準規範，將支持台灣加入。日華懇也支持台灣以適當身分參與國際民航組織、國際刑警組織（INTERPOL）等。

值得一提的是，岸信夫與前總統李登輝情誼深厚，他多次與自民黨國會議員訪台拜會李前總統。

7月30日得知李登輝辭世，他第一時間在臉書上傳他與李登輝的合照，寫道：「台灣民主之父、亞洲偉大的哲人李登輝前總統辭世，謹致哀悼之誠。」

駐日代表處8月3日至7日設悼念李前總統簽名處，岸信夫第一天就與妻兒前來悼念。8月9日日本前首相森喜朗率領「日華懇」會長古屋圭司、岸信夫等國會議員一行16人到台灣弔唁李登輝，這是外國政界人士赴台弔唁李前總統的首團，別具意義。

岸信夫1959年4月1日生於山口縣，父親是安倍晉太郎、母親是安倍洋子（其父為前日本首相岸信介），二哥是安倍晉三。岸信夫出生後不久就被送給母親娘家岸家當養子。

岸信夫1981年畢業於慶應大學經濟學部（經濟系）後，進入住友商事工作，2004年7月他獲得自民黨提名參選第20屆參議院選舉，從山口縣選區參選，首度當選，之後曾任防衛大臣政務官、外務副大臣、眾議院安全保障委員長。