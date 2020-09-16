　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安倍胞弟登場！「親台派」岸信夫任新內閣　日台安全合作引關注

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台日交流聯誼會成立。岸信夫（圖／記者季相儒攝）。

▲岸信夫（圖／ETtoday資料照）。

文／中央社

日本首相安倍晉三明天將交棒給自民黨新任黨魁菅義偉。傳出安倍的胞弟、眾議員岸信夫內定新內閣的防衛大臣，在日本政壇屬「親台派」的岸信夫主張日美台進行安全保障對話。

現年61歲的岸信夫是眾議員，也是對台灣相當友好的日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」（日華懇）幹事長，日本政壇有支持台灣的行動都可看到他居間扮演要角。總統蔡英文、副總統賴清德過去在野時訪日期間，幾乎都安排與岸信夫見面。

從前首相岸信介（安倍外祖父）、佐藤榮作（安倍外叔公），到前外相安倍晉太郎與其妻安倍洋子，至安倍晉三和弟弟岸信夫，安倍家族三代與台灣友好，堪稱是台灣的超級麻吉。

2015年10月，時任民進黨主席的蔡總統造訪首相安倍晉三的故鄉山口縣，由岸信夫全程陪同，很多人認為岸信夫是代替哥哥盛情款待蔡英文。

特別重要的是，在台日安全保障議題上，岸信夫也大力為發台聲，扮演重要角色。

日本產經新聞發行的雜誌「正論」去年年底推出以「台灣危機」為題的增刊，曾任外務副大臣（外交部副部長）的岸信夫在文中表示期待美日台進行安全保障對話。

岸信夫指出，要探討當下的台灣，一定要注意美國的動向。對於美國政府比以往更支持台灣，他給予高度肯定，但他知道這可能讓中國不悅，中國在受到美國的壓力後，有可能轉而對台施壓，在此情況下，日本該怎麼做變得很重要。

他認為，美國有一部台灣關係法，在安全保障上可守護台灣；而台日關係雖友好，卻無相當於台灣關係法的法律。日本根據憲法要協防台灣有實際上的困難，但也不能什麼都不做。

在安全保障政策方面，安倍主張「積極的和平主義」，2015年通過包含部分容許行使集體自衛權的安全保障相關法。修憲議題是安倍長年的心願，他曾數度重申要修改日本和平憲法，將自衛隊明確寫入憲法第9條，確認自衛隊的地位。

對此，岸信夫和胞兄安倍一樣主張修憲，確認自衛隊在憲法中的地位。而對於日本是否擁核武一事，岸信夫主張應權衡國際局勢的變化進行研議。

蔡總統去年2月接受「產經新聞」專訪時呼籲日本與台灣進行安保對話。對此，岸信夫認為，日台應直接進行安保對話，而且最重要的是要有美國的參與。他強調，應努力促成美日台安保對話，這可從民間的「第2軌」對話做起。

岸信夫也建議，如同美國派遣軍人進駐美國在台協會（AIT）一樣，日本也應建立相同體制，派遣主力級自衛隊員進駐在台北的日本台灣交流協會，這可與台灣的軍方建立關係，以防有意外事件發生。

在台灣的國際參與上，岸信夫認為就日本來說，確保台灣國際活動空間很重要，例如支持台灣參加世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO），日本應更積極協助台灣加入國際社會。

岸信夫也建議，日本政府可推動政要訪台，台日沒邦交，外務大臣不可能訪台，不妨派副大臣級的政要訪台。

今年1月11日台灣總統大選結果揭曉，岸信夫12日前往總統蔡英文官邸，祝賀蔡總統大勝，並指出蔡總統在選戰中多次提到這次的選舉是人民捍衛民主與自由的選舉。他也說，從去年的香港反送中問題，以及中國在區域的舉動等，日方都高度關注。

岸信夫強調，日本與台灣、美國一樣，都著眼自由、民主的印太戰略，相信這是維護此區域自由民主非常重要的基礎，他期盼台灣在維護區域和平穩定的過程中，能夠扮演更重要的角色。

此外，日華懇去年3月27日在東京召開年度會議，岸信夫在台上宣讀力挺台灣的決議文，主要內容為：「日華懇認為憑藉力量改變現狀是國際社會的威脅，在尊重自由、民主及法治等基本價值下，將與台灣攜手維護國際秩序。」

決議文指出，如果台灣接受跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）原則且符合所定高標準規範，將支持台灣加入。日華懇也支持台灣以適當身分參與國際民航組織、國際刑警組織（INTERPOL）等。

值得一提的是，岸信夫與前總統李登輝情誼深厚，他多次與自民黨國會議員訪台拜會李前總統。

7月30日得知李登輝辭世，他第一時間在臉書上傳他與李登輝的合照，寫道：「台灣民主之父、亞洲偉大的哲人李登輝前總統辭世，謹致哀悼之誠。」

駐日代表處8月3日至7日設悼念李前總統簽名處，岸信夫第一天就與妻兒前來悼念。8月9日日本前首相森喜朗率領「日華懇」會長古屋圭司、岸信夫等國會議員一行16人到台灣弔唁李登輝，這是外國政界人士赴台弔唁李前總統的首團，別具意義。

岸信夫1959年4月1日生於山口縣，父親是安倍晉太郎、母親是安倍洋子（其父為前日本首相岸信介），二哥是安倍晉三。岸信夫出生後不久就被送給母親娘家岸家當養子。

岸信夫1981年畢業於慶應大學經濟學部（經濟系）後，進入住友商事工作，2004年7月他獲得自民黨提名參選第20屆參議院選舉，從山口縣選區參選，首度當選，之後曾任防衛大臣政務官、外務副大臣、眾議院安全保障委員長。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
老公深夜醉倒辣妹懷裡　郁方高EQ回應了
麥當勞「這3大商品」全買1送1　優惠碼看這裡
燦坤害命！維修裝啞送回瑕疵品　問題除濕機自燃燒死人
Apple Watch、iPad在台售價公開！蘋果發表會9大
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全船只有她死！棕髮妹燦笑自拍登導覽船　「幾分鐘後整船翻」她漂成浮屍

跨性別辣妹遭雙刀猛刺　「破洞屍從7樓丟下」橫臥大街…親哥崩潰！

他砸爛女友嫩臉＋爆眼球　「塞豬籠藏屍」怕鬼跟…竟撕衣服求灑避邪水！

愛妻哥幫買衛生棉　遭超市大媽爆吼「你是變態啊」爬回車上哭成淚人兒！

安倍胞弟登場！「親台派」岸信夫任新內閣　日台安全合作引關注

看不見車尾燈！颱風重創北韓...金正恩讚軍隊「創造奇蹟」

歐盟拒絕承認「盧卡申柯是白俄合法總統」：大選結果造假

新冠肺炎全球「逼近3000萬人確診」！　92.9萬人↑染疫死亡

快訊／安倍內閣正式總辭！7年8個月政權畫句點　59秒影片感人道別

解放重軍「侵蝕性進印軍要地」　印政府高層：改變現狀不可能！

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

星巴克餅乾想加熱？店員立刻眼神死　「姓氏鬧笑話」隔壁客人笑到岔氣

安倍胞弟登場！「親台派」岸信夫任新內閣　日台安全合作引關注

看不見車尾燈！颱風重創北韓...金正恩讚軍隊「創造奇蹟」

歐盟拒絕承認「盧卡申柯是白俄合法總統」：大選結果造假

新冠肺炎全球「逼近3000萬人確診」！　92.9萬人↑染疫死亡

快訊／安倍內閣正式總辭！7年8個月政權畫句點　59秒影片感人道別

解放重軍「侵蝕性進印軍要地」　印政府高層：改變現狀不可能！

美駐中大使突宣布離任　外界「陰謀揣測」爆棚…蓬佩奧：他只是想回家

史上第一人！　戰鬥民族無腿男「靠雙手前進」攻頂5642米高峰

川普選情告急下手「關閉領事館」？　美中領事館風波回顧

妓女變嗜血祭司！活人獻祭「掏心飲血」　阿茲特克血祭揭密

WTO裁決美對中關稅非法　北京籲美國「尊重規則」

薇閣新竹館突傳停業　網友嘆「新竹生育率要下降了」

韓國天團獻聲　Hyundai「Ioniq電動車子品牌」專屬歌曲曝光！

老公深夜醉倒辣妹懷裡　郁方高EQ回應了

男童包皮太長該割嗎？　醫師建議先觀察一重點再決定

落枕要冰敷還是熱敷？　醫生：成因不同改善方式也不同

梅西晉身「10億男」體壇富豪　比肩老虎伍茲、C羅、梅威瑟

台南大內當兵！他超商買咖啡聽到店員的話　媽爆雞皮…神明開示了

國旅爆發也救不了！觀光業8月照樣虧　旅行業「營收衰退7成」最慘

少女心噴發！卡通聯名美妝比可愛，讓人掏空錢包也甘願

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

國際熱門新聞

檢查急速鞦韆遭高空甩飛！21歲工人墜地慘死

即／WTO：美國對中國關稅戰違法

1少年田裡午睡　收割機直接絞爛

北極最大　格陵蘭冰架斷裂入海

iPhone 12最新開賣時間曝光　「最後預購日期」出爐

挺環保　英30正妹露乳遭男警架走

資優男大生闖女宿偷拍　法庭上曝被神棍「綠爆」導致不舉

美股收高！那指上揚133.67點　蘋果漲幅縮

全班誦經！5學生上課突尖叫痛哭　校方緊急提早放學

華郵副總編：李雪主地位比金與正高

6張小朋友就抱回！　蘋果Apple Watch「下殺到5900」

妓女變嗜血祭司　阿茲特克血祭揭密

納瓦尼發照報平安：可以自主呼吸

中華鳥會拒簽政治表態文件　遭國際鳥盟除名

更多熱門

相關新聞

東京奧運防疫方案　國外選手驗5次

東京奧運防疫方案　國外選手驗5次

據日本《產經新聞》於15日指出，明年東京奧運的新冠肺炎防疫措施，國外參賽選手至少都需要檢測5次，還需提交在日本國內的行動計畫書和相關規定的同意書等，方案基本已經底定，下週決定是否批准。

更／菅義偉首波內閣名單曝光　官房長官是他！

更／菅義偉首波內閣名單曝光　官房長官是他！

細數菅義偉接班安倍後將面臨的「3大課題」

細數菅義偉接班安倍後將面臨的「3大課題」

羅致政：菅義偉應會延續安倍經濟學

羅致政：菅義偉應會延續安倍經濟學

謝金河：任天堂逆勢創造奇蹟　旺宏也會有走好運！

謝金河：任天堂逆勢創造奇蹟　旺宏也會有走好運！

關鍵字：

日本新內閣內閣日本菅義偉

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

新竹薇閣掰了　網哭：美好的回憶啊

自強號一片空「卻被霸坐」　過來人喊4字驚呆

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

郁方小開老公「黏女助理輪流酒駕」

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

夜唱躲臨檢！耳後傳低喃聲「別上去」

Apple Watch SE入手價不到1萬元

22歲網紅觸電亡「女友爆已懷孕」！爆哭曝過程

20鬣狗圍攻落單母獅　一關鍵結局逆轉

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

檢查急速鞦韆遭高空甩飛！21歲工人墜地慘死

韓團2成員「海外賭博135萬」遭警傳喚

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面