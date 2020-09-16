跟曖昧對象出遊玩！男騎車超速　要求罰單「雙方平分」…她傻眼

▲男生騎車超速，罰單要求雙方平分。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

「男女交往是否該AA制」一直是網路上的熱門話題，有網友分享，女生友人最近跟曖昧對象出去玩，男方因為騎車超速而被拍照。收到紅單後，男方表示雙方平分這筆罰單，此舉讓原PO很不解，「想請問大家也會跟乘客平分罰單嗎？」

原PO在PTT板上發文，女性友人和曖昧對象平常出去大多都各付各的，偶爾互相請客；若是出遊玩，停車費或是油錢，女方都會主動說要平分。然而，某次出遊男方騎車超速被拍照，男方收到紅單後表示，這筆罰款兩人平分。原PO聽到後很傻眼，想問問網友們，「大家也會跟乘客平分罰單嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友認為，罰單是其次，超速已經危及生命安全。（圖／取自免費圖庫Pexels）

貼文一出後，許多人認為男生很小氣，「誰超速罰誰啊」、「開車的是誰？如果是男生開車，那他準備出局了」、「自己超速還要女生買單」、「計程車司機違規，事後補寄帳單給你繳嗎」、「除非是另一半要求或耽誤的，不然自己超速怪誰」、「曖昧結束，慢走不送」。但也有人覺得，「可以跟對方提出來討論看看」。

也有網友提醒，罰單是其次，超速是很危險的事情，「騎車超速女方才該要保險費吧」、「先不管罰單，載人還超速就是很不應該了」、「騎車騎到超速被照絕對是騎很快，放掉這個吧，生命安全重要」、「超速沒害人家出車禍就該偷笑了」、「載女朋友車速剩一半」。

依據「道路交通管理處罰條例」第40條、43條及63條規定規定，汽機車駕駛人行車速度如超過規定的最高時速，可處1200元至2400元罰鍰，並記違規點數1點，提醒駕駛遵守交通安全規則，確保行車平安。