解放重軍「侵蝕性進印軍要地」　印政府高層：改變現狀不可能！

▲中印邊境的印度士兵。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中國在班公湖的軍事行動遭印度挫敗後，印度指控，中國在阿魯納查省邊境新加強軍事部署。印度國防部長辛赫今天在國會演說時重申，印度絕不允許邊境的現狀被改變。

印度與中國部隊5月初在拉達克東部中印實際控制線發生對峙與衝突後，中國部隊最近因印度部隊占領班公湖南岸的戰略要地，從8月29日到9月初幾度試圖在班公湖北岸占領戰略高地或奪取被印度占領的戰略高地。但印度表示，中國的行動都遭印度部隊挫敗。

印度政府高層告訴今日印度電視台（India Today TV），在阿魯納查省（Arunachal Pradesh，中國稱藏南地區）的阿薩菲拉（Asaphila）、圖亭軸線（Tuting axis）、強齋（Chang Tze）和魚尾第二區（Fishtail-2）等地對面的中國側，中國正在距離印度「領土」20公里處集結部隊。

這名人士說，研判中國可能企圖在這些地區進行更多「入侵」，並占領一些無人地點或戰略高地，印度已經做好準備以制止這類企圖，同時也對應地加強軍力。

面對中國在中印實際控制線西段的拉達克東部和東段的阿魯納查省都有動作，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）今天在國會下院首度就中印邊界問題發表演說時表示，印度部隊近來屢次挫敗中國嘗試改變中印實際控制線的企圖，印度部隊已做好充分準備，並準備因應所有突發事件。

辛赫強調，印度不會接受任何改變（中印實際控制線）現狀的舉動。對中國部隊的行動，印度部隊也在對峙地區做了適當的部署，以確保印度的安全利益獲得充分保護。

他指出，由於中國不承認邊界「傳統的劃分和習慣」，印度與中國的邊界問題仍未解決，「到目前為止，雙方還沒有相互接受的方案，與中國在邊界問題上意見分歧」。

辛赫說，儘管印度有充分決心捍衛邊界，但還是與中國的高層會晤磋商，除明確表達對中國部隊大批集結、侵略及企圖違反雙邊協議改變現狀等行動的關切。

他表示，印度外交部長蘇杰生（S Jaishanka）與中國國務部長兼外交部長王毅10日在莫斯科的會議上，達成一項協議，如果中國真誠、忠實的執行協議，雙方有可能讓部隊完全脫離對峙地點，並恢復邊界地區的和平與安寧。

但辛赫指控，中國一再試圖在拉達克採取挑釁的軍事行動，反映出中國「無視我們（中印間）的各項雙邊協議」，但雙方指揮官仍持續在對話以解決問題。

辛赫強調，印度堅持解決拉達克問題的三項原則，那就是雙方應嚴格尊重和遵守中印實際控制線；任何一方不得單方面試圖改變現狀；雙方之間的所有協議和諒解備忘錄都必須被完全遵守。