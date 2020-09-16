領不到30K！幼兒園老師「1打10」累炸　網心疼：新加坡都可到7萬

▲有些幼兒園會派娃娃車去接小朋友上課。示意圖，與本文無關。（圖／教育部提供）

記者曾筠淇／綜合報導

照顧年幼的小朋友需要耗費許多時間和心力，同時必須具備不少專業知識，不過幼兒園老師的薪水卻不高。一名網友就抱怨，幼兒園老師常常一打十，除了照顧小孩外，還要處理行政業務，甚至每天都必須面對家長的各種疑難雜症，非常辛苦、工時也很長，「這樣的工作，一個月領不到三萬（元）」，無非是靠著毅力和熱情支撐。

這名網友在「爆怨公社」上詢問，「幼兒園老師薪水為什麼都這麼低？」一個幼兒園老師時常要一次照顧十幾個才2歲的幼兒，且每天中午都要處理行政業務，甚至要隨時應付家長，連下班後都很可能還要幫忙處理問題，然而薪水與工作量似乎不成正比，「一個月領不到三萬（元）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也提到，先前政府曾允諾會提升老師的薪資，不過勞健保的級距提升了，薪水卻沒升，且還反而被扣更多，「真心佩服幼兒園老師的毅力。」此外，「爆怨公社」上還有另名女網友也表示，幼兒園老師「錢少事多、心好累」，每天都有做不完的事情，薪水究竟要落在哪個區間才比較剛好呢？

▲幼兒園老師的工作量大。（圖／取自Stocksnap）

不少網友都分享了自己的看法，「私立的老師真的很累，有時還要挨家挨戶的招生」、「教幼兒園的沒有熱情的最好不要去」、「真的很辛苦，這樣工作量跟薪資不符合」、「在同一家都待超過6年了，才3萬（元）」、「其實學校也有很大的問題，丟了很多不關老師的工作給他們做」、「老師薪水少到可憐，學費貴到嚇死」、「我朋友一進去23800（元），我都傻了」。

還有網友提出關於薪資的建議，「辛苦程度要35000（元）阿」、「4萬（元）起跳吧！還要清屎尿耶」、「起碼要35000（元）以上」、「比一般上班族還累，覺得至少要4萬（元）左右」、「4至5萬（元）合理」、「新加坡幼教薪資可達七萬（元），可見台灣真的需要檢討」。