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史上第一人！　戰鬥民族無腿男「靠雙手前進」攻頂5642米高峰

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▲納比耶夫以雙手登上了俄國最高峰厄爾布魯士山。（圖／翻攝自Rustam Nabiev IG，下同）

▲納比耶夫以雙手登上了俄國最高峰厄爾布魯士山。（圖／翻攝自Rustam Nabiev IG，下同）

記者劉亭／綜合報導

俄羅斯男子納比耶夫（Rustam Nabiev）原本是一名傘兵，但在5年前遭遇營房坍塌事故而失去雙腿，但他沒有倒下。近日他更以徒手攀爬俄國最高峰厄爾布魯士山（Elbrus），登頂時留下了激動的眼淚。

綜合外媒報導，納比耶夫原本打算乘坐雪橇爬山，但在海拔4,100米上發現，由於地上凹凸不平，有人在後面推反而造成阻礙，之後改成以徒手使用冰斧一步一步在冰地上移動，總共攀登了13公里和15個小時，成功成為徒手攻頂的第一人。

▲納比耶夫以雙手登上了俄國最高峰厄爾布魯士山。（圖／翻攝自Rustam Nabiev IG，下同）

▲納比耶夫喜極而泣。

厄爾布魯士山最高海拔5642米，有人認為也是歐洲最高峰。納比耶夫雖然上半身比一般人強壯，但在一片冰天雪地中用雙手攀登，還是相當困難，冰斧也不能打碎冰，中途他也曾經崩潰躺在雪地裡，幾乎無法呼吸。

但是當納比耶夫睜開眼睛時，看見了滿天的星空，突然之間有一顆流星飛過去，當時感覺就像看到了一個專屬的信號，叫他站起來繼續前進，「之後我就馬上振奮起精神，再度向前邁進」。

而當納比耶夫登頂之後，激動情緒流下淚水，他說到，「我無法抑制自己的情緒，無法抑制自己的眼淚。我用雙手『走』了太長時間，我不想通過這個舉動向任何人證明任何事，我只想向自己證明自己。這不是什麼英雄主義，也不算什麼壯舉」。他也表達自己對妻子和女兒的愛與感謝。

▲納比耶夫以雙手登上了俄國最高峰厄爾布魯士山。（圖／翻攝自Rustam Nabiev IG，下同）

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